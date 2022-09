myPOS Go in offerta fino al 30 settembre

Fino al 30 settembre è possibile acquistare myPOS Go in offerta a 19 euro invece che 29.

myPOS Go è il POS portatile e leggero che ti permette di accettare tutti i metodi di pagamento e di portare con te il tuo business ovunque. Infatti, grazie alla carta SIM dati 3G/4G gratuita che verrà fornita in dotazione, potrai accettare i pagamenti sul tuo POS portatile ovunque tu sarai. Le sue dimensioni ridotte lo rendono un lettore di carte di credito e debito perfetto per ogni piccola impresa.

myPOS è una piattaforma di pagamento di nuova generazione che permette di gestire pagamenti pagamenti contactless, con codice a barre o banda magnetica evitando i canoni mensili, le spese bancarie e i problemi di flusso di cassa che nascono quando si accettano i pagamenti con carta.

Come richiedere myPOS Go

myPOS Go si richiede direttamente online e si riceve in 3 giorni lavorativi.

Una volta acquistato il dispositivo, basterà effettuare la registrazione online in meno di 5 minuti per creare un conto myPOS. Il conto è gratuito e ti permette di avere un IBAN dedicato in 14 valute.

Una volta verificato il tuo conto esercente, potrai iniziare ad accettare i pagamenti online e in negozio con un’installazione istantanea. Riceverai il denaro sul tuo conto aziendale myPOS in meno di 3 secondi.

Le funzionalità

Attivando il conto myPOS, avrai diritto a una carta aziendale VISA gratuita che ti permette di avere accesso istantaneo ai fondi ricevuti.

Con myPOS è possibile inviare scontrini digitali direttamente via email o SMS dal dispositivo. I cosiddetti “scontrini elettronici” vengono inviati all’email del cliente o via SMS dal dispositivo dopo la sua richiesta. Basterà inserire l’email o il numero di telefono del cliente e inviare lo scontino elettronico.

Attivando l’opzione mance potrai invitare i tuoi clienti a darti una mancia direttamente dal terminale POS, inoltre, grazie alla modalità multi-operatore potrai tenere traccia delle prestazioni individuali dello staff e dividere le mance facilmente.

Con l’app mobile di myPOS avrai sempre a portata di mano una panoramica della tua attività e potrai accettare pagamenti in qualsiasi momento tramite l’app. Sarà inoltre possibile generare dei link di pagamento da condividere o incrementare le tue vendite con le giftcard private di myPOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.