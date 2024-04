myPOS: la soluzione perfetta per i tuoi incassi in negozio

myPOS è una soluzione completa per gestire pagamenti in negozio, online e ovunque tu sia. Con i loro terminali POS, conti esercenti, app e sito web gratuito, myPOS offre un pacchetto completo per le tue esigenze di incasso, che si adattano alla perfezione alla tua attività.

Semplifica i tuoi incassi con myPOS

myPOS offre una varietà di terminali POS che ti consentono di accettare pagamenti in modo semplice e sicuro. Questi terminali sono wireless, autonomi ed economici. Puoi utilizzarli sia in negozio che online. Scegli tra diverse opzioni, a seconda delle tue esigenze:

Go 2 : un terminale compatto e portatile, ideale per piccoli esercizi commerciali o per chi è sempre in movimento.

: un terminale compatto e portatile, ideale per piccoli esercizi commerciali o per chi è sempre in movimento. Combo : un dispositivo versatile che combina Go 2 con una dock station che funziona sia come caricabatterie che stampante per gli scontrini.

: un dispositivo versatile che combina Go 2 con una dock station che funziona sia come caricabatterie che stampante per gli scontrini. POS Pro: un dispositivo Android con funzionalità avanzate, come la possibilità di scaricare app direttamente sul terminale.

Conto esercente

Con il conto esercente myPOS puoi gestire tutte le tue transazioni in un unico luogo: monitora le entrate, verifica i saldi e ricevi pagamenti istantanei. Il conto esercente è inoltre gratuito e ti offre accesso a una dashboard intuitiva per amministrare tutto.

App myPOS

L’app myPOS ti consente di gestire il tuo conto e i tuoi dispositivi POS ovunque tu sia per controlla le transazioni e ricevi notifiche in tempo reale. Tutto a portata di mano!

e-commerce gratuito

Con myPOS puoi anche creare il tuo sito web gratuito dove vendere i tuoi prodotti o servizi. Puoi creare il tuo negozio online grazie a uno strumento integrato, inserendo informazioni sulla tua attività, foto e dettagli di contatto, personalizzando tutto ciò che riguarda il tema e la vetrina dei prodotti.

Vantaggi di myPOS

Commissioni trasparenti : myPOS offre tariffe competitive e trasparenti per le transazioni.

: myPOS offre tariffe competitive e trasparenti per le transazioni. Assistenza clienti : l’assistenza è disponibile 24/7 per rispondere alle tue domande.

: l’assistenza è disponibile 24/7 per rispondere alle tue domande. Sicurezza:tutte le transazioni sono crittografate e conformi agli standard di sicurezza.

Semplifica il modo in cui gestisci i pagamenti con myPOS e scegli il terminale perfetto per il tuo negozio!