N26 ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi con gli Spaces

N26 è indubbiamente uno dei servizi di pagamento completamente online più conosciuti ed utilizzati in Italia. Deve il suo successo principalmente ad alcune delle sue funzionalità avanzate e che rendono l'esperienza di utilizzo più flessibile e decisamente utile. Tra le tante, non possiamo che soffermare l'attenzione sugli “Spaces”, ovvero dei salvadanai digitali all'interno del quale conservare delle somme di denaro da utilizzare per progetti futuri. Chiunque possegga un conto potrà iniziare ad utilizzarli, mentre, per coloro che ancora non ne hanno uno, riportiamo il codice promozionale N26ZERO da inserire in fase di registrazione, così da poter aprire un account e ricevere la carta a casa in maniera completamene gratuita.

N26 Spaces: cosa sono e come funzionano

Ricordate i barattoli pieni di banconote della nonna con su scritto “Spesa”. Beh, gli Spaces di N26 non sono altro che dei barattoli della nonna digitalizzati. Chiunque possegga un account potrà infatti creare degli spazi in cui conservare e dividere il proprio denaro, così da avvicinarsi sempre di più (e in maniera più bilanciata) ai propri progetti. Uno spazio può ad esempio essere creato per creare un conto di risparmio, oppure per raccogliere i soldi necessari per acquistare un nuovo computer.

Inoltre, ogni spazio potrà anche essere selezionato con ricarica manuale o automatica. Scegliendo la prima delle due, dovrà essere l'utente stesso ad aggiungere del denaro, mentre, nel secondo caso, sarà lo stesso conto di N26 a mettere da parte una somma ogni mese. Basterà infatti indicare la quantità di denaro da raggiungere e la data preferita per il raggiungimento dell'obiettivo.

Inoltre, nel caso in cui più persone dispongano di un conto N26, sarà possibile generare degli spazi comuni (fino ad un massimo di 10 persone), così da poter mettere da parte tutti insieme il denaro necessario per una grigliata in compagnia o un weekend al mare. Ovviamente chiunque potrà iniziare ad utilizzare N26 gratuitamente e con il codice N26ZERO, si potrà ricevere anche la carta fisica in maniera completamente gratuita.

Tutti gli spazi potranno poi essere gestiti in maniera molto semplice per: spostare il denaro da uno spazio all'altro, pagare tramite il conto principale, visualizzare una panoramica completa in tempo reale e, ovviamente, impostare tutti gli obiettivi preferiti.