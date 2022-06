Namecheap: pioggia di sconti su hosting e domini

A prescindere dal tipo di sito web che si intende creare e gestire, la scelta di dominio e hosting sono due fasi fondamentali.

Se con il dominio andiamo a dare un’identità al sito, rendendolo ben impresso nella mente dei visitatori, l’hosting non è di certo meno importante. Questa scelta determina la stabilità e la velocità di caricamento delle pagine, oltre a una serie di servizi correlati rispetto alla gestione del sito web stesso.

Dunque, scegliere un provider in grado di offrire un hosting di qualità è importante, così come (per chi non ha budget illimitati) anche i costi hanno un peso specifico considerevole.

Che si tratti di domini o di hosting, Namecheap è una delle piattaforme che meglio riesce a far coesistere prestazioni, sicurezza e prezzi accessibili a tutti. Grazie ai recenti sconti infatti, i servizi legati a questa azienda sono ancora più allettanti.

Con Namecheap hosting scontati fino al 66%

A seconda delle necessità del proprio sito, Namecheap offre una serie di piani alquanto interessanti. Nello specifico, in questa occasione analizzeremo i due sottoposti a un forte sconto.

Stellar, per esempio, rappresenta la sottoscrizione ideale per piccoli progetti amatoriali. Questa formula include:

dominio gratuito

SSL gratuiti

possibilità di gestire fino a 3 siti web

20 GB di spazio di archiviazione cloud.

Lato costi, lo sconto del 52% permette di usufruire di Stellar per appena 1,48 dollari al mese (scegliendo un datacenter negli USA).

Con Stellar Plus invece, si alza decisamente l’asticella. Questa soluzione è infatti adatta a piccoli E-commerce o siti web simili, grazie ad alcuni consistenti upgrade. Qualche esempio? Attraverso essa è possibile ospitare un numero infinito di siti web oltre a proporre un sistema automatico di backup giornaliero.

Stellar Plus giova di uno sconto del 66% che, tradotto in denaro sonante, si traduce in soli 2,18 dollari al mese.

E per quanto riguarda i domini? Namecheap offre un gran numero di opportunità in tal senso, spaziando dai .com ai .net, fino ai meno diffusi .online, .xyz e .biz. Grazie alle offerte, i costi in tal senso partono da 1,48 dollari all’anno in su, a seconda del dominio scelto.

