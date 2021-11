Namecheap: prezzo imbattibile per FastVPN (sconto 83%)

Namecheap non è un nome molto noto nel settore delle VPN (l'azienda statunitense è conosciuta principalmente per i servizi di hosting), ma sicuramente può dare filo da torcere ai diretti concorrenti. FastVPN offre diverse funzionalità interessanti ed è disponibile al prezzo più basso in assoluto. Grazie alla promozione attuale, l'abbonamento per un anno costa solo 0,86 euro/mese.

FastVPN: sconto dell'83% per un anno

FastVPN garantisce la privacy e la sicurezza degli utenti con una rete composta da oltre 1.000 server dislocati in oltre 50 posizioni geografiche nel mondo. Nessuno può scoprire il vero indirizzo IP del dispositivo, quindi è possibile navigare online in assoluto anonimato. Ciò consente inoltre di accedere ai siti censurati e di aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming.

Namecheap promette la massima privacy, in quanto non registra le attività degli utenti e non condivide con nessuno i log della connessione. Il traffico viene ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit. È possibile scegliere i protocolli OpenVPN, L2TP, PPTP, SSTP e IKEv2. FastVPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, router, smart TV, Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV e console.

L'abbonamento per un anno può essere sottoscritto al costo di 0,86 euro/mese (sconto dell'83%). Prima di effettuare l'acquisto è possibile testare gratuitamente la VPN per un mese. In ogni caso Namecheap offre la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.