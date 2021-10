Namecheap: sconto fino all'80% per hosting e dominio

L'azienda statunitense offre un ottimo servizio di hosting e permette di acquistare un dominio. Fino al 2 novembre, Namecheap propone vari pacchetti “all-in-one” a prezzi molto interessante. Abbinando l'acquisto del dominio ad uno dei tre piani di web hosting condiviso si può ottenere un risparmio fino all'80%.

Namecheap: web hosting + nome dominio

Per usufruire della promozione è sufficiente scegliere uno dei tre piani di web hosting (Stellar, Stellar Plus e Stellar Business) e quindi il nome di dominio, 15 dei quali sono gratuiti (.studio, .live, .digital, .center, .agency, .website, .tech, .pw, .space, .store, .press, .site, .online, .host e .fun), mentre altri 3 (.com, .co e .biz) sono disponibili con sconti fino all'84%.

I tre piani si differenziano in base al numero di siti ospitabili e quindi alle risorse hardware/software dedicate. Il piano Stellar è indicato per tre siti e include 30 GB di spazio su SSD, 30 sottodomini, 30 account email, backup settimanale, 50 database MySQL e CDN gratuita.

Il piano Stellar Plus permette di ospitare un numero illimitato di siti e offre spazio illimitato su SSD, sottodomini illimitati, backup automatico, database illimitati e account email illimitati. Infine, il piano Stellar Business ha le stesse caratteristiche del piano Stellar Plus, ma lo spazio su SSD è 50 GB. Ci sono però funzionalità esclusive, come la PCI (Payment Card Industry) Compliance e i nameserver personalizzati.

Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento annuale a 15,86 euro (Stellar), 27,39 euro (Stellar Plus) e 49,79 euro (Stellar Business).