Rinnova o acquista un dominio in super sconto con Namecheap

In occasione del suo anniversario, il noto provider Namecheap si prepara dal 12 ottobre a lanciare una serie di offerte per diversi servizi relativi a chi opera online o chi vuole aprire un sito internet andando ad abbattere i costi iniziali già bassi.

Ci saranno diverse giornate dedicate con sconti ad hoc su vari servizi offerti, e dunque non solo l'hosting, ma si passera su: domini, hosting, email, servizio di premiumDNS, rinnovi di certificati SSL e altro ancora, andando a impattare le necessità di molti utenti, magari anche per trasferire i propri servizi di rete presso di loro.

Compleanno di Namecheap con tanti sconti

Le offerte toccano vari servizi e settori, e in occasione di questa ricorrenza ci sono sconti che vengono messi disponibili ed estesi poi a vita, e non solo per un periodo limitato se si sottoscrive un servizio presso namecheap. L'iniziativa si chiama: “2021: A Birthday Odyssey”. Ci sono anche delle offerte già attive prima del 12 ottobre, giornata in cui tutte le promo saranno messe online e disponibili per un tempo limitato.

Già da oggi si può fare un trasferimento di dominio o registrare un dominio “.com” con il 21% di sconto, arrivando a spese che sono abbondantemente sotto i 10€ all'anno per il mantenimento di un dominio .com, .net, .org e vari altri. Il codice sconto da aggiungere al checkout qualora non fosse già presente è: “BDAYTRANFER21“.

Ci sono delle ottime offerte anche per i piani di hosting WordPress per creare anche da zero il proprio sito con la possibilità di fare una prova gratuita con il proprio dominio creandolo magari contestualmente all'account sul servizio di hosting. Ottima promozione anche per chi vuole partire da zero con un proprio progetto online, e di fatto la barriera dei costi viene completamente abbattuta.

Qui la pagina delle offerte con il recap di quelle che andranno online dal 12 ottobre e anche quelle già disponibili.