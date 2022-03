Nancy Grace Roman, il telescopio che scoprirà zone abitabili

Quando parliamo del Nancy Grace Roman Space Telescope, il Telescopio Spaziale pronto per il lancio nel 2027, parliamo di un dispositivo che avrà come obiettivo quello di individuare i pianeti extrasolari nelle zone abitabili, a diverse decine di sistemi planetari.

Questo Telescopio sfrutterà l’infrarosso per individuare e analizzare della polvere cosmica che, da alcune ricerche, sembrerebbe legata a zone abitabili (ovvero con presenza di acqua in stato liquido).

Il Telescopio Nancy Grace Roman potrà scoprire zone abitabili

La polvere in questione si chiamerebbe esozodiacale e sarebbe disseminata nelle zone abitabili di 74 sistemi solari relativamente vicini a noi: il Nancy Grace Roman sarà rivoluzionario proprio grazie al suo coronografo, capace di bloccare la luce delle stelle e misurare la sensibilità della luce riflessa sulla polvere.

Questa polvere esozodiacale in realtà è presente anche nel nostro Sistema Solare: si forma dai granelli rilasciati dagli asteroidi e da vari corpi rocciosi, e risulta molto luminosa. Questo blocca la visuale spesso di alcune zone abitabili, al punto che fino ad oggi potrebbe averci precluso l’accesso visivo a determinate zone di alcuni sistemi di pianeti.

Il Telescopio in questione si chiamerà Nancy Grace Roman in onore della prima donna a ricoprire una posizione dirigenziale nella NASA. Nancy Grace Roman è nata il 16 maggio 1925 ed è scomparsa il 26 dicembre 2018: conosciuta ai molti come la mamma di Hubble visto che ha ricoperto un ruolo di pianificazione nel progetto legato al telescopio spaziale Hubble, è sempre stata un simbolo come persona e donna dedita alla scienza.

Prima della decisione del 2020 di intitolarle il Telescopio, esso si chiamava WFIRST e ha come obiettivo quello di rimpiazzare definitivamente il Telescopio Spaziale Hubble (anche se è stato lanciato il Telescopio Webb per proseguire la ricerca), lanciato nel 1990 ma in cantiere fino dal 1923. Nonostante tutto, Hubble continuerà a funzionare fino al 2030/2040 secondo le stime della NASA.