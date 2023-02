Come vedere Nantes-Juventus in streaming

Nantes-Juventus è il bivio della stagione bianconera: il ritorno dei playoff di Europa League si gioca in terra francese e per gli uomini di Allegri si tratta dell’ultima speranza per rimanere in una competizione europea. Si parte dal risultato di 1-1 maturato all’andata. Il fischio d’inizio è in programma per giovedì 23 febbraio alle ore 18:45.

Europa League: guarda Nantes-Juventus in streaming

Sono due le alternative per guardare la partita: è possibile seguirla in diretta streaming su DAZN oppure in diretta su Sky, in entrambi i casi con la telecronaca in italiano, le interviste di rito e tutti gli approfondimenti del caso.

Come anticipato, il pareggio dell’andata lascia aperta ogni ipotesi. La squadra che uscirà a testa alta da questo equilibrato playoff staccherà il pass per accedere agli ottavi di finale del torneo. In passato, i club si sono incontrati tre volte: regna l’equilibrio con una vittoria a testa.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due tecnici, Kombouaré e Allegri, dovrebbero schierare all’ingresso in campo, salvo variazioni dell’ultimo minuto dovuti a infortuni o scelte strategiche.

Nantes (4-2-3-1): Lafont, Corchia, Girotto, Castelletto, Pallois, Sissoko, Moutoussamy, Blas, Chirivella, Coco, Mohamed;

Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Kean.

Chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN ha accesso immediato e senza alcun limite a un vasto catalogo di sport in streaming. Oltre al grande calcio italiano e internazionale ci sono tennis, basket, pallavolo, ciclismo, wrestling, boxe, MMA, rugy e motori. Sono tre le formule proposte: START, STANDARD e PLUS, a partire da 12,99 euro al mese, ognuno scelga quella più adatta a sé.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.