Come vedere Napoli-Atalanta in streaming

Napoli-Atalanta è il big match della giornata 26 di Serie A, l’incrocio di alta classifica tra due squadre con obiettivi differenti, ma entrambe determinate ad allungare le mani sui punti in palio. I partenopei tornano in campo di fronte al loro pubblico, al Diego Armando Maradona, otto giorni dopo la sconfitta subita dalla Lazio e con la volontà di rialzare la testa. La puoi vedere in streaming su DAZN con fischio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 11 marzo.

Serie A: guarda Napoli-Atalanta in streaming

Come sempre, per chi desidera guardare la partita, la diretta sulla piattaforma è anticipata da analisi e approfondimenti oltre che seguita da interviste e highlight. Non manca ovviamente la telecronaca in italiano.

I partenopei continuano a dominare la classifica con 60 punti e ben 15 di vantaggio sulla prima inseguitrice, l’Inter. Sesta posizione per i bergamaschi, impegnati nella rincorsa alla zona Champions, consapevoli che non sarà un’impresa semplice.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due mister, Spalletti e Gasperini, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera, Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti, Ruggeri, De Roon, Ederson, Maehle, Boga, Lookman, Hojlund.

Secondo i pronostici, i campani hanno il 58% di possibilità di uscire a testa alta dall’incontro.

Come vedere Napoli-Atalanta dall’estero

La portabilità transfrontaliera offerta da DAZN, come specificato sul sito ufficiale, permette di accedere al catalogo di eventi anche dall'estero, incluse le partite della Serie A come Napoli-Atalanta. È comunque bene fare attenzione alla rete scelta per eseguire la connessione, soprattutto se pubblica o condivisa come nel caso dei network degli hotel: la sicurezza non deve mai finire in secondo piano.

