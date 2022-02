Napoli-Barcellona in streaming con una VPN

Domani sera alle 21:00 verrà giocata la partita tra Napoli e Barcellona valida per il ritorno dello spareggio di Europa League. Gli utenti italiani potranno seguire la diretta su Sky/NOW, DAZN e TV8, quindi su satellite, digitale terrestre e in streaming. Chi si trova all’estero può utilizzare una VPN, come quella di CyberGhost. Grazie alla promozione in corso è possibile ottenere uno sconto dell’83%.

Napoli-Barcellona con CyberGhost

Una VPN permette di nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo e di sfruttare quelli offerti da una vasta rete di server. Nel caso di CyberGhost sono oltre 7.600 in oltre 91 paesi nel mondo. Come è noto, le trasmissioni del digitale terrestre e quelle in streaming non sono accessibili all’estero. Grazie alla VPN è possibile aggirare queste restrizioni geografiche.

L’utente deve solo scegliere un server che si trova in Italia (al momento sono 178) per vedere la partita Napoli-Barcellona in streaming su TV8, NOW o DAZN. Nel caso di TV8, la visione è gratuita, ma solo tramite browser (non ci sono app per Android e iOS). Per NOW e DAZN serve invece l’abbonamento.

CyberGhost è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, smart TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Un singolo abbonamento può essere utilizzato per sette dispositivi in contemporanea.

Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. I protocolli supportati sono WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2. La privacy viene garantita dalla politica no-log (non viene registrata l’attività online) e dalla funzionalità Kill Switch (l’accesso ad Internet viene automaticamente interrotto, se cade la connessione alla VPN).

Grazie all’offerta attuale, l’abbonamento per tre anni può essere sottoscritto a 1,99 euro/mese (sconto dell’83%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Amazon Pay e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni.