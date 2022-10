Come vedere Napoli-Bologna in streaming (Serie A)

Napoli-Bologna vede scendere in campo la capolista del campionato. Autrice di un percorso fin qui quasi perfetto, la squadra ospita i rossoblu sotto la nuova gestione di Thiago Motta. Il mister dei campani, Spalletti, è chiamato a un’ennesima prova di forza con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il primato in solitaria. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 18:00 di sabato 16 ottobre.

Napoli-Bologna (Serie A): guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Massimo Gobbi. Chi lo desidera può scegliere, in alternativa, l’accesso alla piattaforma da Sky Q oppure attraverso l’offerta di TIMVISION.

Sono queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Bologna: Skorupski, De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Lykogiannis, Dominguez, Schouten, Orsolini, Soriano, Sansone, Arnautovic.

Scegliendo una delle due formule proposte, Standard o Plus, l’ abbonamento a DAZN offre l’accesso a un catalogo di contenuti che va oltre le sole partite della Serie A. Tra gli altri citiamo sport come tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori, senza dimenticare show, interviste, approfondimenti e produzioni originali.

È possibile guarda il match anche dall’estero, semplicemente connettendosi allo streaming attraverso NordVPN (oggi al 65% di sconto) per ottenere un indirizzo IP italiano utile per la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.