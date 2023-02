Come vedere Napoli-Cremonese in streaming

Napoli-Cremonese: occhio al testacoda. Per la giornata 22 di Serie A, la capolista ospita, nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona, il fanalino di coda della classifica. Si potrebbe essere portati a pensare a un esito scontato e già scritto, ma il precedente non lascia tranquilli i tifosi partenopei: i nerazzurri hanno infatti eliminato dalla Coppa Italia i padroni di casa, proprio di fronte al loro pubblico. La sfida andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 12 febbraio.

Napoli-Cremonese: guarda la partita in streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca affidata alla voce di Ricky Buscaglia, mentre al commento tecnico ci sarà Dario Marcolin.

Come già anticipato, gli azzurri guidano la classifica con 56 punti in 21 incontri, navigando a vele spiegate verso il terzo scudetto della loro storia. Chiudono invece il gruppo i grigiorossi, con soli 8 punti e nemmeno una vittoria ottenuta fin qui, nonostante le buone prestazioni non siano mancate.

Titolarissimi per mister Spalletti, intenzionato a vendicare l’eliminazione in Coppa Italia. Gli replicherà Ballardini con una squadra arricchita da due innesti arrivati con il calciomercato di gennaio. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi, Ferrari, Chiriches, Vasquez, Sernicola, Pickel, Benassi, Meité, Valeri, Dessers, Ciofani.

