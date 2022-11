Come vedere Napoli-Empoli in streaming (Serie A)

Napoli-Empoli, per la giornata 14 di Serie A, vede andare in scena allo stadio Diego Armando Maradona il match tra la squadra più in forma del campionato e una formazione galvanizzata dalla vittoria in casa contro il Sassuolo. A confronto mister Spalletti, fin qui lo stratega più abile del torneo, e Zanetti. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:30 di martedì 8 novembre.

Napoli-Empoli: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Riccardo Buscaglia e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. In alternativa, è visibile anche da Sky Q e attraverso l’offerta di TIMVISION.

La classifica vede la squadra di Spalletti in prima posizione con 35 punti (6 in più del Milan, secondo) raccolti in 13 partite, il risultato di un cammino quasi perfetto. Zanetti e i suoi, invece, hanno fin qui raccolto 14 punti e si trovano in quattordicesima posizione. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui, Ndombelé, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Empoli: Vicario, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi, Henderson, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Satriano, Lammers.

È possibile seguire il match anche dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano, semplicemente connettendosi allo streaming attraverso il servizio NordVPN (oggi al 63% di sconto). In questo modo si ottiene l’indirizzo IP di un server collocato nel nostro paese utile per la visione.

