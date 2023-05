Come vedere Napoli-Fiorentina in streaming (Serie A)

Napoli-Fiorentina è la passerella dei nuovi campioni d’Italia, reduci dalla vittoria del terzo scudetto nella loro storia: lo stadio Diego Armando Maradona è pronto a trasformarsi nel palcoscenico in cui festeggiare un titolo che mancava da ormai 33 anni. Non perderti lo spettacolo di quella che è molto più di una partita della Serie A, in diretta streaming esclusiva su DAZN. Si parte delle ore 18:00 di domenica 7 maggio.

Serie A: guarda Napoli-Fiorentina in streaming

La classifica, fin dall’inizio del campionato dominata dagli azzurri, li vede primi a 80 punti ormai certi di poter scendere in campo il prossimo anno con il tricolore sul petto. Ottava posizione invece per i viola, a quota 46, senza particolari ambizioni nel torneo, ma ancora in gioco sia sul fronte Coppa Italia (dove incontreranno l’Inter in Finale) sia in Conference League (in semifinale contro il Basilea).

I tifosi delle due squadre e tutti coloro che desiderano assistere ai festeggiamenti possono guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La piattaforma ha scelto la voce di Ricky Buscaglia per la telecronaca, affiancandogli quella di Marco Parolo per il commento tecnico.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che Spalletti e Italiano dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Amrabat, Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné.

Secondo i pronostici, gli azzurri potrebbero celebrare lo scudetto con un’ennesima vittoria, a cui è attribuito il 52% delle probabilità. Quotata a 23% quella dei viola, mentre il restante 25% è assegnato a un eventuale pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

È possibile vedere Napoli-Fiorentina dall’estero con la telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma.

Se la connessione non è sicura, però, meglio proteggere dati e privacy con una soluzione dedicata. Anche per lo streaming torna utile una soluzione dedicata come quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) che include una Virtual Private Network globale, antivirus, gestore password e molto altro ancora.

