Come vedere Napoli-Inter in streaming (Serie A)

Napoli-Inter è il big match della giornata 36 di Serie A, la terzultima di questo campionato che ancora non ha emesso tutti i suoi verdetti. Con fischio d’inizio fissato alle ore 18:00 di sabato 21 maggio, può essere vista in diretta streaming esclusiva su DAZN. Scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona la vincitrice dello scudetto e la squadra che ha appena strappato il pass per la finale di Champions League.

Serie A: guarda Napoli-Inter in streaming

Gli azzurri non hanno altro da chiedere alla classifica: primi a 83 punti, hanno già il tricolore cucito sul petto. Situazione differente, invece, per i nerazzurri, attualmente terzi a 66 punti, che possono ambire a una delle prime quattro posizioni per esser certi di partecipare alla prossima edizione della competizione europea più importante, anche nel caso di una sconfitta nella finalissima di Istanbul.

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio possono guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico affidato alla voce di Marco Parolo. Non mancheranno ovviamente collegamenti da bordocampo, interviste, approfondimenti e highlight.

Come per tutti gli scontri di alta classifica, risulteranno determinanti le scelte iniziali dei due allenatori, Spalletti e Inzaghi. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Napoli (4-3-3): Gollini, Bereszynski, Juan Jesus, Rrhami, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskelia;

Inter (3-5-2): Onana, Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella, Cahlanoglu, Mkhitaryan, Dumfries, Lukaku, Lautaro Martinez.

Secondo i pronostici, regna un equilibrio quasi perfetto: 33% di probabilità assegnato alla vittoria dei padroni di casa, 39% a quella degli ospiti e il restante 28% all’eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Il big match di Serie A può essere seguito dall’estero con telecronaca in italiano: grazie alla portabilità transfrontaliera puoi vedere Napoli-Inter da qualunque territorio. In caso di connessione attraverso reti aperte, pubbliche o condivise, come quelle degli hotel, è bene prestare attenzione al fattore sicurezza.

Per garantire un’adeguata protezione a dati e privacy, anche durante lo streaming, è possibile affidarsi a una soluzione dedicata come quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto), la cui affidabilità è certificata da realtà indipendenti. Si tratta di un pacchetto all-in-one che include, tra le altre cose, una Virtual Private Network con server distribuiti in tutto il mondo, un gestore delle password, un antivirus efficace costantemente aggiornato e spazio crittografato sul cloud per il backup.

