Come vedere Napoli-Lazio in streaming

Napoli-Lazio è il big match che apre la giornata 25 di Serie A. La capolista scende in campo, per la terza volta consecutiva, per la prima sfida del turno di campionato. Oggi, di fronte al proprio pubblico pronto a scaldare l’atmosfera dello stadio Diego Armando Maradona, dovrà vedersela con un’avversaria alquanto ostica, determinata a ottenere punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions League. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di venerdì 3 marzo.

Serie A: guarda Napoli-Lazio in streaming

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di a Stefano Borghi, affiancato da Andrea Stramaccioni per il commento tecnico.

I partenopei guidano la classifica con un ampio margine di vantaggio rispetto alle inseguitrici, in volata verso il terzo scudetto della loro storia: 65 punti, ben 18 in più rispetto alle milanesi in scia. Occhio però agli ospiti, reduci da due vittorie consecutive e attualmente al quarto posto con 45 punti.

A decidere il confronto tra azzurri e biancocelesti saranno anzitutto le strategie attuate dai due allenatori, Spalletti e Sarri. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Così come per qualsiasi altra attività online, anche per lo streaming vale la regola d’oro della cybersecurity: scegliere una soluzione affidabile e costantemente aggiornata per proteggere dati e privacy. Quella di tipo all-in-one proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) include un servizio Virtual Private Network, un antivirus, un gestore delle password, il blocco del tracciamento e altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.