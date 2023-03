Napoli-Milan: prove generali per lo scudetto

Anche in caso di vittoria da parte degli azzurri e di sconfitta delle loro dirette inseguitrici, Napoli-Milan non assegnerà ancora matematicamente lo scudetto alla squadra di Spalletti. La distanza in classifica sarebbe però tale da frantumare quell’argine che ancora contiene, seppur a fatica, l’entusiasmo dei tifosi, sostenuto più che altro da una scaramanzia insita nel tessuto vitale della città. Un big match da seguire in diretta streaming su DAZN, con fischio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 2 aprile.

Lo scudetto all’orizzonte: il big match Napoli-Milan

In quel di Castel Volturno si predica la calma: niente festeggiamenti, almeno fino alla certezza aritmetica del trofeo, che comunque non tarderà ad arrivare. La corazzata trascinata dalla coppia Osimhen-Kvaratskhelia dovrà però fare i conti con il desiderio di riscatto dell’equipe di Pioli, che non vince in campionato da tre turni ed è pronta ad affrontare un mese di aprile ricco di impegni, che la vedrà impegnata in Europa, proprio contro i partenopei, nei quarti di Champions.

Nessuno squalificato per Napoli-Milan, ma i due tecnici sono chiamati a fare i conti con fastidi e infortuni: stop per Bereszynski e Demme da una parte, per Messias, Kalulu e Ibrahimovic dall’altra. Sono dunque soprattutto i rossoneri ad accusare il colpo dopo la pausa per le nazionali.

A Napoli, lo scudetto manca dalla gloriosa stagione 1989-90, quando a vestire la casacca azzurra erano Maradona (miglior marcatore del campionato), Careca, Carnevale, Ferrara, Alemao (colpito quell’anno dalla celebre moneta lanciata dagli spalti nella partita con l’Atalanta) e Zola. Allora, a giocarsi il trofeo furono proprio le due rivali, con i lombardi allenati da Sacchi e una rosa tra le più forti di sempre: Baresi, Costacurta, Maldini, Tassotti, Albertini, Ancelotti, Donadoni e il trio di tulipani Gullit-Rijkaard-Van Basten.

In merito alla questione legata alla certezza matematica, quando la squadra di Spalletti potrebbe vincere il terzo tricolore della sua storia? Nella migliore delle ipotesi per i suoi tifosi, già il 29 aprile, nel derby campano disputato in casa contro la Salernitana per la giornata 32 di Serie A, con sei turni di anticipo rispetto alla fine del torneo. Ci sarà modo tornare a parlarne: ora è tempo di Napoli-Milan.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.