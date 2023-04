Napoli-Milan: prima la Serie A, poi la Champions

Napoli-Milan per la giornata 28 di Serie A è il gustoso antipasto di quanto accadrà nelle prossime settimane. Dopo l’incrocio di campionato, in programma alle 20:45 di domenica 2 aprile e trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, le due squadre incroceranno nuovamente il loro cammino in Europa, sfidandosi ai quarti di Champions League.

Serie A e Champions: tre volte Napoli-Milan

Ben tre partite vedranno da una parte gli azzurri, a caccia del terzo scudetto nella loro storia e all’assalto della coppa dalle grandi orecchie, dall’altro i rossoneri con il tricolore cucito sul petto e un blasone su cui fondare le proprie ambizioni nel torneo continentale. Nel mirino di entrambe c’è il sogno di poter arrivare a disputare la finale di Istanbul.

Toccherà anzitutto ai due tecnici, Spalletti e Pioli, approcciare le gare nel modo migliore, tenendo in considerazione fattori come la gestione dello spogliatoio e delle forze. Dovranno inoltre essere tenute a bada le tensioni legate alle sirene del calciomercato: i casi Zielinsk e Leao potrebbero esser causa di qualche distrazione per due pedine fondamentali.

L’andata dei quarti di finale in Champions andrà in scena mercoledì 12 aprile (a San Siro), il ritorno la settimana successiva, martedì 18 aprile (al Maradona). La vincitrice se la vedrà con la squadra che uscirà a testa alta da un altro confronto che vede impegnata un’italiana, Benfica-Inter: sono dunque elevate le probabilità di poter assistere a una semifinale tutta nostrana.

Al termine di Napoli-Milan e prima del doppio confronto europeo, gli azzurri affronteranno in campionato il Lecce, mentre i rossoneri se la vedranno con l’Empoli.

