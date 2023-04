Come vedere Napoli-Milan in streaming gratis (Champions)

Napoli-Milan è il big match che può decidere un’intera stagione per le due squadre italiane, in campo questa volta per il ritorno dei quarti di finale in Champions League. Si parte dall’1-0 in favore dei rossoneri maturato all’andata a San Siro, ma ora la gara va in scena nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona e il calore del tifo partenopeo potrebbe spostare gli equilibri. Con fischio d’inizio in programma alle ore 21:00 di martedì 18 aprile, la sfida può essere vista in diretta streaming, anche gratis. Chi uscirà a testa alta dal confronto, incontrerà una tra Benfica e Inter in semifinale.

Champions League: guarda Napoli-Milan in streaming

Un altro fattore potenzialmente decisivo potrebbe essere quello costituito dal rientro di Osimhen dal primo minuto. Senza l’attaccante nigeriano, la corrazzata di Spalletti ha mostrato qualche difficoltà. Occhio però dall’altra parte a Giroud, che sarà innescato da un trio a cui di certo non mancano fantasia e giocate: Diaz, Bennacer e Leao.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio hanno a disposizione diverse opzioni per guardare la partita. La prima è quella che passa dalla diretta trasmessa da Sky e NOW. C’è poi lo streaming gratis della piattaforma Mediaset Infinity. Ancora, chi si trova a casa può semplicemente sintonizzare il televisore su Canale 5, dove il match è trasmesso in chiaro. In tutti i casi è prevista la telecronaca in italiano.

A decidere l’esito dell’incontro saranno anche le scelte dei due allenatori, Spalletti e Pioli: ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Brahim Diaz, Bennacer, Leao, Giroud.

Come vedere la partita dall’estero

Lo spettacolo di Napoli-Milan in Champions League può essere seguito in diretta anche dall’estero e senza rinunciare alla telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme.

Se ci si connette da una rete potenzialmente non sicura, come quelle degli alberghi, è comunque bene fare il necessario per proteggere dati e privacy.

