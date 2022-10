Come vedere Napoli-Rangers in streaming (Champions)

Napoli-Rangers vede scendere in campo allo stadio Diego Armando Maradona la squadra di mister Spalletti già qualificata agli ottavi di Champions League, ma ugualmente intenzionata a onorare l’impegno davanti ai propri tifosi. Di fronte gli scozzesi, ancora alla ricerca dei loro primi punti nel girone. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di mercoledì 26 ottobre.

Napoli-Rangers: guarda la partita in diretta streaming

Si può guardare la partita in diretta streaming su Sky oppure sulla piattaforma Infinity+.

La classifica del gruppo A vede il Napoli saldamente in prima posizione, forte delle quattro vittorie consecutive che sono valse 12 punti. Segue il Liverpool a 9 punti, poi l’Ajax a 3 punti. A chiudere sono proprio i Rangers, ancora fermi a 0 punti. Nell’ultimo turno del girone (in calendario per martedì 1 novembre), che si rivelerà decisivo per il secondo posto, si scontreranno Liverpool-Napoli e Rangers-Ajax.

All’andata finì con un secco 0-3 per i partenopei nella trasferta scozzese. A tabellino i gol di Politano (su rigore), Raspadori e Ndombele. Diamo uno sguardo a quelle che saranno le probabili formazioni schierate in campo dai due tecnici fin dal primo minuto.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia;

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Davies, Barisic, Lundstram, Jack, Tillman, Sakala, Colak, Kent.

