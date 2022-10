Come vedere Napoli-Sassuolo in streaming (Serie A)

Napoli-Sassuolo è la sfida tra la capolista e la squadra che nell’ultimo turno di campionato ha strappato i tre punti al Verona. Entrambe determinate a uscire dal campo con una vittoria in tasca, giocheranno a viso aperto in linea con la filosofia dei rispettivi allenatori. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello Stadio Diego Armando Maradona alle ore 15:00 di sabato 29 ottobre.

Napoli-Sassuolo: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia affiancato nel commento tecnico da Simone Tiribocchi e con Davide Bernardi in collegamento da bordocampo. La piattaforma è accessibile anche da Sky Q e attraverso l’offerta di TIMVISION

Queste le probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto dai tecnici Spalletti e Dionisi.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Sassuolo: Consigli, Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio, Frattesi, Lopez, Thortsvedt, Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Standard o Plus, entrambe le formule di abbonamento a DAZN offrono l’accesso a un catalogo di contenuti che va ben oltre il calcio della Serie A. Ci sono anche quello spagnolo, statunitense e il meglio dei tornei sudamericani. Ancora, l’offerta include altri sport come tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori, senza dimenticare show, interviste, approfondimenti e produzioni originali esclusive.

Nessun problema per chi si trova all’estero, il match è comunque visibile. In che modo? Non bisogna far altro che connettersi a NordVPN (oggi al 63% di sconto), ottenendo così un indirizzo IP localizzato in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.