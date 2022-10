Napoli-Torino (Serie A): guardala in streaming

Napoli-Torino è la partita che mette una di fronte all’altra la capolista del campionato e una squadra intenzionata a rimanere agganciata alle posizioni per l’Europa che conta. Gli uomini al servizio di mister Spalletti scendono in campo per difendere il primato dall’assalto di Jurić e dei suoi, reduci da due sconfitte di misura e vogliosi di tornare a fare punti. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 15:00 di sabato 1 ottobre.

Napoli-Torino (Serie A): guardala in diretta streaming

Se vuoi guardare la partita, non devi far altro che collegarti in diretta streaming su DAZN. Trasmessa dallo stadio Diego Armando Maradona, con il è anticipata da un pre-match con analisi e approfondimenti. Ricordiamo che è possibile accedere alla piattaforma anche da Sky Q oppure come parte del pacchetto TIMVISION.

Uno sguardo alle probabili formazioni. Spalletti dovrebbe confermare Meret in porta, Kim a comandare la difesa, il fin qui impeccabile Anguissa a centrocampo con Zieliński e il trio composto da Lozano, Raspadori e Kvaratskhelia in avanti. Risponderà il granata Jurić con Milinković-Savić tra i pali dietro a Rodríguez, mentre Vlašić dovrà servire palloni a Sanabria.

Che si tratti della formula Standard oppure Plus, non cambia: con l’ abbonamento a DAZN si ha accesso a molto più della sola Serie A. Sono inclusi anche il calcio della MLS statunitense, quello de LaLiga spagnola e le gare più interessanti sudamericane. Ci sono poi tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori, senza dimenticare produzioni originali, show, interviste e approfondimenti.

