Come vedere Napoli-Udinese in streaming (Serie A)

Napoli-Udinese, per l’ultima giornata di Serie A prima del lungo stop dedicato ai mondiali in Qatar, vede andare in scena allo stadio Diego Armando Maradona la sfida tra la capolista e la sorpresa di inizio campionato. Le squadre allenate da Spalletti e Sottil proveranno a conquistare i punti in palio per chiudere al meglio questa parentesi del torneo. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 15:00 di sabato 11 novembre.

Napoli-Udinese: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Simone Tiribocchi. È trasmessa anche da Sky Q e fa parte dell’offerta di TIMVISION.

In classifica, i partenopei sono al comando in solitaria con 38 punti raccolti in 14 gare, autori di un cammino quasi perfetto. I friulani, invece, non vincono da oltre un mese, dopo un inizio di campionato da vera rivelazione, e al momento si trovano all’ottavo posto con 24 punti. Di seguito, uno sguardo alle probabili formazioni che i mister Spalletti e Sottil manderanno in campo dal primo minuto.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Udinese: Silvestri, Perez, Bijol, Nuytinck, Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Ebosse, Deulofeu.

