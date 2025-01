Napoli - Verona: orario e dove vedere la partita in streaming dall'estero

La Serie A torna in campo oggi, domenica 12 gennaio 2025, e tra i match in programma troviamo anche Napoli – Verona. Si tratta di una sfida molto importante. Il Napoli, infatti, può allungare in classifica (anche se Atalanta e Inter hanno partite da recuperare) portando a casa tre punti preziosi prima di un ciclo di ferro che inizierà la prossima settimana. Il Verona, che aveva iniziato alla grande la stagione con una vittoria proprio sul Napoli alla prima giornata, si trova nel pieno della lotta per non retrocedere ed è alla ricerca di un grande risultato.

Napoli – Verona è in programma alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Chi non ha un abbonamento con la piattaforma, può sfruttare la promo in corso e attivare il piano annuale con 100 euro di sconto. In questo modo, sarà possibile accedere alla piattaforma per 12 mesi con un costo ridotto a 259 euro (circa 21 euro al mese).

Per vedere Napoli – Verona in streaming dall’estero (nei Paesi in cui il match non viene trasmesso da emittenti locali) è possibile utilizzare il proprio account DAZN (sfruttando la portabilità transfrontaliera, attiva in alcuni Paesi). In alcuni Paesi, per accedere al proprio account DAZN potrebbe essere necessaria una VPN illimitata.

Il servizio VPN giusto da utilizzare in questo caso è NordVPN, disponibile in offerta con un prezzo ridotto a 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. In alternativa, è possibile optare per il piano mensile da 12,99 euro al mese. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN. Successivamente, si potrà scaricare l’app della VPN e scegliere un server italiano per avviare la connessione.

Napoli – Verona: orario e probabili formazioni

La partita si gioca alle 20:45 di oggi, domenica 12 gennaio 2025. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov, Kastanos; Tengstedt. All. Zanetti

