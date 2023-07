NASA annuncia nuovo sito e servizio di streaming

La NASA ha annunciato importanti novità per gli appassionati di spazio. La prima è rappresentata dal nuovo sito ufficiale dell’agenzia statunitense, già online in versione beta. Entro fine anno verrà inoltre lancio il servizio di streaming NASA+. Sarà infine disponibile un aggiornamento per l’app NASA su Android e iOS.

NASA+ per lo streaming on-demand

Il nuovo sito della NASA ha un design più moderno che sfrutta tecnologie web più recenti. L’agenzia ha migliorato esperienza utente, accessibilità e sicurezza. Gli appassionati di spazio trovano tutte le informazioni relative a missioni, ricerca, dati climatici e altro. Il sito verrà frequentemente aggiornato considerando anche i feedback dei visitatori, fino al lancio della versione finale.

La novità più interessante è NASA+. Si tratta di un servizio di streaming on-demand che permetterà di accedere a numerosi video dell’agenzia, tra cui documentari, serie originali e ovviamente i lanci delle future missioni, Artemis II inclusa. NASA+ sarà accessibile su web tramite browser, dalla nuova app NASA per Android e iOS, e con i principali media player, tra cui Amazon Fire TV, Apple TV e Roku.

Solitamente il “+” indica un servizio di streaming che richiede la sottoscrizione di un abbonamento (ad esempio, Apple TV+, Disney+ o Paramount+). NASA+ sarà invece gratuito e senza pubblicità. Attualmente è possibile trovare molti video (live e on-demand) sul canale YouTube e NASA TV. Non è noto se queste due fonti rimarranno online con l’arrivo di NASA+.