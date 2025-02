NASA anticiperà il ritorno degli astronauti?

La NASA dovrebbe annunciare un altro cambio di programma per il ritorno degli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore. Invece della nuova navicella Crew Dragon C213 di SpaceX verrà utilizzata la vecchia Crew Dragon C210 (Endurance) per la missione Crew-10. Ciò permetterà di anticipare il rientro della missione Crew-9 e quindi dei due astronauti arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con la navicella Starliner di Boeing.

Non è una decisione politica

Anche se la navicella Starliner è ritornata sulla Terra senza nessun problema tecnico, la NASA aveva scelto l’opzione più sicura. Suni Williams e Butch Wilmore occuperanno i due posti lasciati liberi nella navicella Dragon C212 (Freedom) della missione Crew-9 partita a fine settembre.

Il termine della missione era previsto per fine febbraio, dopo l’arrivo della Dragon C213 della missione Crew-10. Questa navicella è l’ultima che verrà prodotta da SpaceX. La NASA aveva comunicato a metà dicembre 2024 che devono essere ancora completati i test sulla nuova navicella, quindi la missione Crew-10 è stata posticipata a fine marzo.

Secondo Eric Berger di Ars Technica, NASA e SpaceX devono risolvere problemi con le batterie, per cui la navicella non sarà pronta prima di fine aprile. L’agenzia spaziale avrebbe quindi deciso uno scambio di navicelle. Per la missione Crew-10 verrà usata la Dragon C210 (Endurance), inizialmente assegnata alla missione Axiom-4. Per quest’ultima verrà invece usata la Dragon C213.

Il lancio per Crew-10 è previsto entro metà marzo. Suni Williams e Butch Wilmore ritorneranno sulla Terra circa una settimana dopo a bordo della Dragon Freedom della missione Crew-9.

Donald Trump aveva chiesto a Elon Musk di riportare al più presto sulla Terra i due astronauti che sono stati “abbandonati nello spazio dall’amministrazione Biden“. Probabilmente verrà considerata una vittoria politica, ma la decisione di anticipare il rientro è dovuta ad un motivo “logistico”. Aspettare la disponibilità della Dragon C213 significherebbe avvicinarsi troppo alla “linea rossa” di cibo e acqua per gli astronauti sulla ISS.