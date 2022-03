NASA: fotografato rover cinese da Orbiter su Marte

Una nave spaziale della NASA che si trova in orbita su Marte ha catturato alcuni scatti che vedono sul suolo il rover cinese Zhurong mentre prosegue il suo viaggio attraverso il terreno del Pianeta Rosso.

La foto che potete vedere qui in basso è stata fatta dal Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) l’11 di marzo attraverso la fotocamera HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), da una distanza impressionante (288 chilometri).

Il rover Zhurong cinese è stato fotografato su Marte dall’Orbiter della NASA

Partito a maggio del 2021, nella foto si può vedere tutto il percorso fatto da Zhurong nel corso di questi mesi: si tratterebbe di circa 1,5 chilometri. Nello scatto si vedono persino il paracadute e il guscio posteriore che hanno attutito la caduta del rover sul suolo marziano.

Zhurong fa parte della missione cinese Tianwen 1, che include a sua volta una nave in orbita per controllare gli avvenimenti su Marte, e che ha già fatto una rivoluzione completa attorno al pianeta. Il nome Zhurong proviene da una figura a metà tra il mitologico e lo storico associata a fuoco e luce.

Nonostante la marcia di Zhurong sia iniziata a maggio, il progetto è partito molto prima: il veicolo spaziale è stato infatti lanciato il 23 luglio del 2020, arrivando nell’orbita spaziale di Marte soltanto il 10 febbraio 2021. L’atterraggio è riuscito con successo il 14 maggio 2021, mentre il rover si è avviato nel suo tragitto circa una settimana dopo, il 22 di maggio.

I suoi obiettivi sono semplici: studiare la topografia e la geologia di Marte, esaminare il terreno e eventuali giacimenti di ghiaccio, esaminare elementi, minerali e rocce e, infine, campionare l’atmosfera del Pianeta Rosso. Il tutto verrà fatto da questo rover di 240 chilogrammi, alto 1,85 metri, grazie ad un’alimentazione a pannelli solari (quattro per l’esattezza) e con una strumentazione che vanta dispositivi come il radar penetrante (per il suolo), un magnetometro, una telecamera multispettrale e una stazione climatologica.