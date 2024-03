Nasce Morph Studio per generare interi film con l'AI di Stability

L’intelligenza artificiale generativa sta facendo passi da gigante nel campo della generazione di video. Dopo i recenti progressi di Google e OpenAI (con Sora), che hanno mostrato come trasformare il testo in video, ora un’altra coppia di aziende si fa avanti con una soluzione innovativa: Stability AI e Morph.

Morph, una startup specializzata nella generazione di contenuti multimediali AI, ha appena annunciato una collaborazione con Stability AI. Insieme hanno sviluppato Morph Studio, una soluzione di generazione video all-in-one che permette agli utenti di realizzare interi film partendo da un’idea e sfruttando l’AI generativa.

Morph Studio integra diverse funzionalità di generazione di video in una sola piattaforma, accessibile tramite un’interfaccia storyboard. Gli utenti possono creare e modificare le scene usando la generazione da testo a video, da testo a immagine e da video a video. Possono anche collegare le scene, provare diverse varianti e cambiare lo stile visivo, come si può vedere nel video seguente.

Morph x @StabilityAI ! A groundbreaking collaboration bringing you the next-gen AI video creation workflow. Just let your ideas flow in, and watch as vivid videos come out.

With Morph Studio's All-in-One video generation solution, your inspirations from text, images, or existing… pic.twitter.com/u7nXywv1cy

— Morph Studio (@morphaistudio) February 28, 2024