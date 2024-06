Nascondere i propri dati sensibili online: con questo tool è possibile

Incogni è il tool che protegge i dati degli utenti, garantendo la cancellazione delle proprie informazioni trapelate online. Si tratta di un servizio in abbonamento che permette di ottenere la rimozione e il blocco all’utilizzo dei propri dati, garantendo maggiore privacy e prevenendo i possibili furti di identità.

Per iniziare a usare Incogni è sufficiente attivare un abbonamento: scegliendo il piano annuale, il costo del servizio è di 5,99 euro al mese, con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Incogni tramite il box qui di sotto.

Dati personali al sicuro: come funziona Incogni

Incogni è la soluzione giusta per ottenere la protezione dei propri dati: una volta attivato il servizio (e concesse tutte le autorizzazioni necessarie), infatti, Incogni inizierà a “lavorare” per l’utente, andando a contattare i data broker, le aziende che controllano i dati degli utenti online, per ottenere la rimozione dei dati sensibili.

Tutto avviene in automatico, con una procedura che non richiede alcun intervento da parte dell’utente. Periodicamente, inoltre, Incogni invierà dei report all’utente in merito allo stato delle richieste e ai progressi registrati con la rimozione dei dati sensibili trapelati online.

Per iniziare a utilizzare Incogni basta attivare un abbonamento, ora disponibile con un costo di 5,99 euro al mese, andando a puntare sul piano annuale, arricchito da una garanzia di rimborso che può essere esercitata entro 30 giorni dall’attivazione. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Si tratta della soluzione giusta per ottenere una completa cancellazione dei dati personali online, proteggendo così la privacy. Facile da utilizzare, Incogni è già oggi un riferimento per tantissimi utenti e continua a rappresentare un’arma fondamentale per la protezione dei propri dati e della propria identità online.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.