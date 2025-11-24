Accordo multimilionario NATO-Google per cloud sovrano e AI

Stretta di mano sull’asse Sunnyvale-Bruxelles: Google Cloud e NCIA (NATO Communication and Information Agency) hanno firmato un contratto multimilionario per la fornitura di soluzioni cloud sovrane ad alta sicurezza. Il comunicato stampa giunto in redazione descrive la partnership strategica come un passo decisivo per rafforzare l’infrastruttura digitale della NATO, consolidare la governance dei dati e abilitare un utilizzo sicuro di tecnologie cloud e di intelligenza artificiale avanzate .

NATO e Google Cloud: cloud sovrano e AI

La NATO ha scelto l’infrastruttura GDC (Google Distributed Cloud) per supportare il JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre), che proprio facendo leva sulla sua tecnologia modernizzerà le proprie capacità operative e gestire carichi di lavoro classificati .

Il punto di forza è rappresentato dalla componente GDC air-gapped delle soluzioni di Sovereign Cloud di Google, supportate dalle funzionalità AI avanzate. Insieme permettono l’esecuzione di carichi di lavoro di analisi e intelligenza artificiale sui propri dati più sensibili, ottenendo insight di valore pur mantenendo un controllo operativo totale e rispettando i requisiti più rigorosi di sovranità digitale .

NATO potrà così assicurare la piena residenza dei dati e il totale controllo operativo, indipendentemente dalla scala o dalla complessità delle operazioni . Di seguito le parole di Tara Brady, President di Google Cloud EMEA.

Google Cloud è impegnata a sostenere la missione critica della NATO volta a sviluppare un’infrastruttura robusta e resiliente e adottare le più recenti innovazioni tecnologiche. Questa partnership consentirà alla NATO di accelerare in modo decisivo il proprio percorso di modernizzazione digitale, mantenendo al contempo i più elevati standard di sicurezza e sovranità digitale.

Chiudiamo con il commento di Antonio Calderon, Chief Technology Officer di NCIA, che pone l’accento sull’integrazione dell’intelligenza artificiale e sull’esigenza di conformità agli standard più elevati.