Nato su una self-driving car

C’è chi in questo periodo per tradizione millenaria nasce in una capanna sotto la stella cometa, scaldato da un bue e da un asinello, e chi invece viene al mondo avvolto dall’abitacolo hi-tech di una self-driving car. Qualcuno riesce a immaginare un segno più evidente dei tempi che cambiano? È quanto accaduto nelle strade di San Francisco, a bordo di una vettura della flotta Waymo, società del gruppo Alphabet (Google). E non è nemmeno la prima volta che accade.

Waymo conferma: è nato a bordo

La storia è stata certificata alla stampa locale sia dall’azienda sia dal centro medico UCSF in cui la donna si stava recando per ricevere un’adeguata assistenza. Non ha fatto in tempo ad arrivare, forse per le continue salite e discese della città californiana: Possiamo confermare che è vero e che la madre e il bambino sono venuti nel nostro ospedale .

Il team di Waymo, attraverso il monitoraggio da remoto, ha notato un’attività insolita all’interno del veicolo. Ha così deciso di avviare una chiamata per mettersi in contatto con il passeggero e di allertare le forze dell’ordine (911) per un controllo.

Auguriamo alla nuova famiglia tutto il meglio e non vediamo l’ora di accompagnarli sani e salvi dove affronteranno i molti eventi della vita.

Non è nemmeno la prima volta

Va aggiunto che non si tratta di un caso isolato, né della prima volta. L’azienda ha confermato che è già accaduto, forse a Phoenix. Ha poi sottolineato che la vettura in questione è stata immediatamente rimossa dal servizio per una pulizia profonda. C’era bisogno di specificarlo, considerando le circostanze?

L’assenza di un conducente in carne e ossa al volante ha già portato al verificarsi di situazioni quantomeno bizzarre, a partire dai rapporti sessuali durante le corse. Chissà se i protagonisti sanno che tutto quanto avviene a bordo è registrato per ragioni di sicurezza.