Nauta W1604: potenza, eleganza ed equilibrio in una workstation

SiComputer ha una nuova freccia per il proprio arco: si tratta di una workstation estremamente potente e raffinata, sulla quale potrà misurarsi chiunque – in qualunque contesto – intenda alzare il livello della propria produttività: dal professionista al creator, dall’azienda allo studente, purché sui polpastrelli ci sia incisa l’ambizione.

Il suo nome è Nauta W1604 e leggerne le caratteristiche sarà ciò che andrà ad identificarla come soluzione ideale per una molteplicità di contesti.

Nauta W1604

Ciò che caratterizza la workstation portatile Nauta W1604 sono l’equilibrio e l’eleganza con cui SiComputer ha dato forma a questo concept. Attenzione alle parole, però: mettere insieme equilibrio ed eleganza è un esercizio di stile che pochi brand come SiComputer possono sfoggiare in un comparto come quello dell’Information Technology italiana. Ma è proprio tra le maglie della qualità che nasce invece questa workstation piena di potenzialità.

L’equilibrio, benché ispiri superficialmente ad armonia e inerzia, è in realtà in questo laptop il frutto di una forte tensione che si consuma tra potenza, flessibilità, design e leggerezza. Laddove il risultato ispira una placida conformazione, è facile invece ravvisare tutta la commistione di componenti all’avanguardia e la volontà di tenere insieme tutto quanto senza compromessi.

L’eleganza, invece, va ricercata nel significato profondo della parola: “eligere“, ossia “scegliere”. SiComputer ha messo a punto una workstation fatta di opzioni soppesate, di nodi sciolti con destrezza, alla ricerca del miglior risultato possibile senza abdicare ad alcuna delle ambizioni iniziali. Tutto è raccordato con linearità per lo sviluppo di un progetto omogeneo e forte, peculiare e coerente.

Proprio ingredienti come equilibrio ed eleganza danno così vita ad una postazione operativa portatile la cui identità “made in SiComputer” ben descrive quanto potenziale si celi sotto le raffinate forme della scocca. Eleganza non significa conformismo ed equilibrio non significa compromesso, tutt’altro: Nauta W1604 è una miscela esplosiva pronta a deflagrare nella produttività quotidiana, mettendo in campo potenza e dinamismo grazie a specifiche che non si tirano indietro al cospetto di alcuna sfida.

Le dimensioni

C’è un dato che più di ogni altro spiega il ruolo che può avere questo laptop nella propria produttività: il display gode di una diagonale di ben 16 pollici, regalando così una visione estremamente comoda. Dimensioni di questo tipo, però, sono compensate da soluzioni che hanno consentito di tenere ad appena 1,7 Kg il peso complessivo ed a soli 17 millimetri lo spessore totale del dispositivo chiuso. Leggero e portatile come vocazione, insomma, per poter rispondere ad una necessità di produzione continuativa e slegata da una postazione fissa.

Le dimensioni hanno un impatto diretto su un altro fronte, soltanto apparentemente scollegato: l’autonomia. Quando il display è di maggior dimensione, infatti, mette in campo al tempo stesso un lato negativo (un maggior numero di pixel da alimentare) ed uno positivo (una maggior superficie da investire nelle batterie). SiComputer ha saputo concentrare nel Nauta W1604 un accumulo di ben 80W per un’autonomia stimata al di sopra delle 12 ore di lavoro.

Potenza e immagine

Una workstation è pensata per operare con carichi di lavoro intensi, necessitanti una potenza di calcolo all’altezza: questa è la sua funzione. Nauta W1604 nasce pertanto con questa vocazione ed a questa chiamata risponde mettendo in campo GPU Nvidia RTX 4060 e 4070, oltre a processori Intel Core i7-13700H, integrati per raggiungere prestazioni di livello per ogni tipo di applicazione. Creator, designer, montaggi video: c’è potenza a disposizione per chiunque ne abbia bisogno. La doppia ventola ed un sistema a metallo liquido si combinano inoltre per mettere insieme un processo di dissipazione del calore che abbassa notevolmente la temperatura interna, mentre la pasta termoconduttiva in metallo agisce sulla CPU abbattendone la temperatura fino al 15%: così facendo prestazioni e sicurezza sono garantite nel tempo, consentendo al motore di sprigionare tutta la potenza di cui è dotato.

Ma c’è sostanza anche per dare forma e colore a tutta questa capacità: il display, in formato 16:10, offre una risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) circondata da una cornice addirittura al di sotto dei 3 millimetri:

Colori brillanti, animazioni fluide, su pannello IPS che garantiscono ottimale angolo di visione per la miglior operatività in ogni posizione.

Suono

Il suono vuole la sua parte, sempre di più. Se fino a pochi anni or sono era questo un aspetto spesso sottovalutato e sul quale le workstation non riponevano certo troppe attenzioni, oggi l’audio ha una rilevanza ben superiore per molti motivi. In primis, per poter offrire un’esperienza di livello al cospetto di qualsiasi contenuto richieda di posare gli occhi sui pixel e di prestare gli orecchi a sfumature emozionanti. Non da meno, però, v’è tutto quanto concernente la collaborazione da remoto, le videochiamate, l’interazione con partner e clienti: i contatti online sono sempre più frequenti e la disponibilità di componenti di livello può cambiare di molto comprensione, dialogo e condivisione delle informazioni.

Nauta W1604 mette in campo su questo fronte un doppio altoparlante stereo con driver e app Nahimic Audio, un impegno di alto livello che abilita:

profili audio dedicati per un’esperienza personalizzata

equalizzatore professionale a 10 bande

regolazione semplificata (voce, bassi, alti)

esperienza completamente su misura, con spazialità tridimensionale ed effetto surround virtuale

Tastiera e touchpad

La tastiera retroilluminata della workstation si contraddistingue per l’essenzialità del design, fondamentale per conservare un colpo d’occhio immediato all’interno di un sistema ordinato e ben distribuito di tasti. Il lato destro è occupato dal tastierino numerico (utile per specifiche funzionalità operative), mentre la parte inferiore è a disposizione di un ampio touchpad in vetro da ben 154×100 millimetri. L’ampiezza potrebbe diventare scomodità in alcuni frangenti, ma la possibilità di un doppio tap per abilitare/disabilitare il touchpad a piacimento (oppure abilitando soltanto una delle due metà dell’area cliccabile) è quanto di più utile e intelligente possa esserci per la massima adattabilità.

Connessioni

Wifi 6, Bluetooth 5.2 e porta Thunderbolt: una workstation, del resto, deve esplicare le proprie funzioni con opzioni di connettività ai massimi livelli, così da poter espletare al meglio le proprie funzioni con velocità e stabilità massime.

Il Nauta W1604 è come un prestigioso atelier della tecnologia, dove l’eleganza e l’innovazione si incontrano. Come un couturier che cura ogni dettaglio, il Nauta W1604 offre una combinazione di specifiche tecniche all’avanguardia. Con un display straordinario, caratterizzato da una risoluzione nitida e colori vivaci per immergersi in un’esperienza visiva mozzafiato.

La potente GPU Nvidia regala prestazioni grafiche senza precedenti, consentendo di dare vita alle idee con straordinaria fluidità. Inoltre, la tastiera estesa e il touchpad ampio e sensibile offrono la comodità e la precisione necessarie per svolgere tutte le attività quotidiane con facilità.

Per accedere alle migliori offerte sulla workstation Nauta W1604 è possibile entrare in contatto con SiComputer per trovare il miglior rivenditore disponibile.

In collaborazione con SiComputer