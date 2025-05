Naviga anonimo sul web a soli 1,11€/mese con PrivadoVPN

Cerchi un modo per proteggere la tua privacy online senza spendere cifre di capogiro? Allora potrebbe interessarti l’ultima offerta di PrivadoVPN, una delle migliori VPN presenti sul mercato. Attivandola, diventi invisibile a tracker e malintenzionati, a un prezzo così conveniente da essere praticamente quasi gratis.

Parliamo di appena 1,11€ al mese, il 90% in meno rispetto al prezzo normale. E non finisce qui, perché nel pacchetto PrivadoVPN include anche ben 3 mesi gratuiti di servizio extra. Ma risparmio non significa scarsa qualità, anzi. Questa VPN offre un crittografia Wireguard avanzata per tutti i tuoi dispositivi, oltre all’adesione alle leggi svizzere in materia di privacy e sicurezza dei tuoi dati. Cosa aspetti? Scopri tutti i dettagli dell’offerta sulla pagina della promozione.

Tutti i vantaggi e le funzionalità di PrivadoVPN

Tra le caratteristiche più interessanti di PrivateVPN troviamo la sua compatibilità multi-device. La sua protezione è infatti estesa a una vasta gamma di dispositivi, come Windows, macOS, Android, iPadOS, iOS, ma anche Fire TV Stick, Smart TV, Android TV e tanti altri ancora.

Un’altra caratteristica non banale è la sua adesione a una ferrea politica no-log, che ti garantisce il massimo della riservatezza ogni volta che navighi sul web. Ti basti pensare che neanche PrivateVPN stessa potrà accedere alle tue informazioni personali o cronologia di navigazione, interamente tutelati dalle leggi e normative svizzere sulla privacy.

Servizi aggiuntivi altrettanto utili sono il parental control, indispensabile quando smartphone, PC o altri dispositivi sono utilizzati anche da minori, e il blocco annunci integrato. Grazie a quest’ultimo puoi dire addio a tutti quei fastidiosi (e potenzialmente pericolosi) banner pop-up e pubblicità quando sei online, con il vantaggio ulteriore di migliorare la velocità della tua connessione.

In ultimo, c’è la possibilità di aggiungere un potente antivirus all’offerta per soli 1,99€ al mese in più. In questo modo sei protetto anche da malware, ransomware e altre minacce.

Insomma, un mare di funzionalità premium a un prezzo davvero assurdo: solo 1,11€ al mese per 24 mesi, più 3 mesi gratis. E se non sei soddisfatto, con la garanzia di rimborso di 30 giorni puoi riavere indietro i soldi spesi senza problemi.