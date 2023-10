Naviga in sicurezza con Norton 360: antivirus e VPN a prezzi convenienti

Norton 360 Deluxe è la risposta ideale per mettere al sicuro computer ed informazioni, e consentire la navigazione sul web affidabile e senza limitazioni. È un insieme completo di servizi progettati per salvaguardare la sicurezza.

Optando per l’offerta di Norton, si ha accesso alla sua funzionalità antivirus, che è in grado di rilevare e bloccare qualsiasi minaccia informatica in tempo reale.

È anche incluso un servizio VPN sicuro per navigare online in modo anonimo e geolocalizzare la propria posizione in un Paese diverso. Sono anche inclusi un Password Manager e 50 GB di spazio in cloud per archiviare e salvare i dati del PC.

Per usufruire di questa offerta, devi acquistare un pacchetto servizi da utilizzare su un massimo di cinque dispositivi, che ora costa solo 34,99 euro all’anno (66% di sconto), cioè meno di 3 euro al mese. Per attivare l’offerta, clicca sul link sottostante.

Norton 360 Deluxe: protezione massima a prezzo scontato

