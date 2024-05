Come risparmiare con una VPN da 3,69 euro su hotel e noleggio auto

Negli ultimi anni il budget per una vacanza all’estero è drasticamente cambiato. Se prima con 3.000 euro a testa si poteva pensare di andare negli Stati Uniti, magari per un viaggio di dieci giorno nei Parchi dell’Ovest, adesso bastano a malapena per un soggiorno nelle Azzorre.

A rincarare non sono stati soltanto i voli, ma anche gli hotel e il noleggio auto, quest'ultimo servizio indispensabile quando si organizza una vacanza fai da te. È possibile però risparmiare usando un semplice trucco: simulare una connessione da una nazione dove il costo della vita è inferiore rispetto all'Italia. Per riuscirci occorre attivare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che permette di navigare in completo anonimato e aggirare le restrizioni geografiche, oltre che risparmiare.

Come risparmiare su hotel e noleggio auto con una VPN

Per risparmiare sulle prenotazioni di hotel e noleggio auto occorre sottoscrivere una VPN, quindi scaricare l’applicazione, accedere con le credenziali riportate in fase di registrazione, scegliere un server VPN localizzato in un Paese dove il costo della vita è notoriamente basso e attendere che la connessione sia attiva.

Una volta stabilita la connessione, è sufficiente collegarsi ai siti di prenotazione che si è soliti usare: i prezzi visualizzati ora saranno più bassi rispetto a prima.

