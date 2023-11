Naviga senza confini: prova CyberGhost VPN gratuitamente e risparmia l'83%

Non tutti sanno che in Italia i cataloghi delle principali piattaforme streaming contengono una minima parte dell’offerta completa di altri Paesi, come ad esempio Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Esiste però una soluzione semplice ed economica per superare questo problema: attivare un servizio di connessione privata come CyberGhost VPN, grazie al quale è possibile simulare una connessione da un altro Paese anche se si risiede nel Bel Paese.

Attualmente CyberGhost VPN vanta più di 38 milioni di clienti in tutto il mondo ed è il servizio VPN più consigliato del settore. Inoltre, grazie all’ultima offerta, garantisce un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Con CyberGhost VPN navighi senza confini

Uno dei principali vantaggi di CyberGhost VPN è la compatibilità con oltre 40 servizi streaming, inclusi Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molti altri. In aggiunta a ciò, garantisce più di 120 profili ottimizati per lo streaming.

Questo consente agli utenti abbonati al servizio di accedere ai propri contenuti preferiti ovunque si trovino, dicendo finalmente addio alle restrizioni geografiche, insieme ai fastidiosi buffering ed errori del proxy imposti in automatico dai provider di rete nazionali.

Facciamo un esempio pratico. In Italia, per quanto riguarda il catalogo Netflix, è disponibile solo una minima parte dei film e delle serie TV presenti invece nello sconfinato catalogo di Netflix USA.

Soltanto per restare nell’ambito delle serie televisive, nel nostro Paese non è ancora possibile vedere sceneggiati di successo come Band of Brothers, Insecure, Outlander e Six Feet Under, regolarmente presenti invece negli Stati Uniti d’America. Tale limite non vale però per gli utenti di CyberGhost VPN, che possono avere l’accesso al catalogo completo di Netflix USA in pochi e semplici passaggi.

Ecco la procedura da seguire:

attiva il piano CyberGhost VPN;

scarica l’applicazione ufficiale per dispositivi mobili e desktop;

effettua l’accesso con le credenziali usate per la registrazione dell’account;

seleziona un server VPN tra quelli presenti nella lista degli Stati Uniti d’America;

esegui il login a Netflix;

goditi l’accesso all’intero catalogo di Netflix USA.

Lo account di CyberGhost VPN può essere utilizzato su 7 dispositivi in contemporanea. A ciò si aggiunge l’estesa compatibilità con i principali sistemi operativi oggi in uso: da macOS a Windows, da Android a iOS, da Android TV ad Apple TV e Fire TV, oltre che console per videogiochi, Linux, Firefox e Chrome.

Alla base del successo di CyberGhost VPN in tutto il mondo vi è l’impressionante flotta di server da 10 Gpbs, che riescono a coprire fino a 100 nazioni e più di 120 località diverse, offrendo in questo modo una scelta significativamente più alta rispetto alla concorrenza.

Gli altri vantaggi di CyberGhost VPN

A quanto detto fino ad ora, si aggiungono ulteriori funzionalità che rendono CyberGhost VPN il servizio più popolare in Italia e all’estero tra gli utenti consapevoli:

protezione istantanea : è sufficiente un click per nascondere il proprio indirizzo IP e criptare la navigazione online;

: è sufficiente un click per nascondere il proprio indirizzo IP e criptare la navigazione online; download sicuri : grazie a numerosi server ultraveloci ottimizzati per il torrenting, gli utenti godono di tutta la sicurezza e la privacy necessarie durante la condivisione dei file P2P;

: grazie a numerosi server ultraveloci ottimizzati per il torrenting, gli utenti godono di tutta la sicurezza e la privacy necessarie durante la condivisione dei file P2P; protocolli WireGuard : incluso gratuitamente nel servizio troviamo WireGuard, vale a dire il più avanzato protocollo per la connessione privata online disponibile sul mercato;

: incluso gratuitamente nel servizio troviamo WireGuard, vale a dire il più avanzato protocollo per la connessione privata online disponibile sul mercato; politica no-log: l’azienda CyberGhost segue una ferrea politica di no-log, questo significa che soltanto gli utenti hanno accesso ai loro dati personali e nessun altro.

Prezzi CyberGhost VPN

Il piano di 2 anni di CyberGhost è in promozione a 2,03€ al mese per i primi 24 mesi. Inclusi nell’offerta anche quattro mesi extra di servizio in regalo.

Gli altri piani sono quelli da 1 mese e 6 mesi, proposti rispettivamente a 11,99€ al mese e 6,99€ al mese.

Ad eccezione del piano da 1 mese, CyberGhost propone la garanzia Soddisfatti o rimborsati pari a 45 giorni, entro cui è possibile richiedere il rimborso completo. Inoltre, per tutti i piani è attivo un servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, sette giorni su sette, in inglese, tedesco, francese e rumeno.

Approfitta subito dell’offerta di oggi per attivare il piano di 2 anni di CyberGhost VPN a 2,03€ al mese e iniziare a navigare senza confini ovunque ti trovi.

