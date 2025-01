Naviga senza preoccupazioni sul traffico residuo con l’offerta ho. Mobile

Com’è guardare un film, la partita della propria squadra del cuore o l’ultimo episodio della serie TV preferita con la preoccupazione che i Giga disponibili si possano rapidamente esaurire? Quando si è sul treno in viaggio verso le vacanze o una trasferta di lavoro, in aeroporto in attesa di imbarcarsi o in albergo dopo una giornata al mare o in montagna, si ha il piacere di utilizzare liberamente lo smartphone o il PC sfruttando l’hotspot della propria linea mobile. Eppure non sempre i Giga sono sufficienti a supportare tutti questi servizi e la navigazione a consumo può rappresentare un vero salasso. Non con ho. Mobile, che ha previsto un’offerta specifica per questo tipo di esigenza. Attiva ora una nuova linea o porta il tuo numero per usufruirne.

Non rimanere mai senza Giga

Nella sua semplicità, chiarezza e trasparenza l’offerta ho. Mobile è tra le più interessanti per chi ha necessità di avere a disposizione sempre tanti Giga di traffico dati. Innanzitutto il piano ho. Mobile prevede a 9,99€ al mese 200 GB di traffico dati anche in 5G con minuti e SMS illimitati. In più c’è la possibilità di utilizzare i Giga anche in hotspot e di usufruire dell’opzione Riparti.

Nel caso in cui i Giga a disposizione venissero consumati completamente, ho. Mobile blocca innanzitutto la navigazione così da evitare, senza rendersene conto, la navigazione a consumo a costi esagerati. In più dà la possibilità di riattivare immediatamente, anche prima del rinnovo dell’offerta, il piano tariffario così da ottenere subito nuovi 200 Giga da utilizzare liberamente.

In questo modo si ha sempre la certezza di navigare in sicurezza, senza costi aggiuntivi e con una connessione stabile e veloce come quella garantita dal 5G. L’offerta ho. Mobile è rivolta sia a chi attiva una nuova SIM che a coloro che richiedono la portabilità del proprio numero.