Naviga in sicurezza e riservatezza con una VPN a soli 2,99€ al mese

Proteggere la propria privacy e la propria identità digitale è una priorità oggigiorno. Infatti, sono sempre più elevati i rischi di violazione. Ogni volta che siamo connessi, senza un’adeguata protezione, mettiamo a rischio i nostri dati personali e le nostre informazioni sensibili. Naviga in completa sicurezza e riservatezza con una buona VPN a soli 2,99 euro al mese. Attiva NordVPN e la sua offerta Cyber Monday!

Grazie alla sua app multidispositivo, compatibile con tutti i sistemi operativi, ottieni una suite vera e propria ricca di funzionalità in grado di mettere al sicuro te e i tuoi dispositivi. Prima di tutto i suoi server incanalano la tua connessione dati in un tunnel criptato. Questo rende le tue informazioni in entrata e in uscita totalmente anonime grazie alla Crittografia AES 256 Bit. Inoltre, forniscono sempre un Indirizzo IP e una Posizione Virtuale differenti.

Questo garantisce ancora più anonimato e non permette a niente e a nessuno di risalire a te attraverso particolari lasciati qua e là durante la navigazione online. Il vantaggio di NordVPN, rispetto ad altre VPN, è che puoi scegliere di ottenere anche un Indirizzo IP Dedicato con server posizionato in Italia. Così hai 4 vantaggi:

accesso sicuro a server aziendali; eviti l’inserimento in una blocklist; accesso senza limiti ai servizi bancari online; addio CAPTCHA.

VPN per privacy e sicurezza online

Una VPN oltre alla privacy fornisce anche tanta sicurezza online. Infatti, con NordVPN attiva sui tuoi dispositivi ottieni Threat Protection. Questa funzionalità integra 3 sistemi di difesa e ottimizzazione che funzionano indipendentemente dal fatto che tu sia connesso oppure no a uno dei suoi server. Ecco cosa include:

Anti-Malware che blocca virus, malware, trojan, hacker e cybercriminali pronti a violare i tuoi dispositivi;

che blocca virus, malware, trojan, hacker e cybercriminali pronti a violare i tuoi dispositivi; Anti-Tracker che elude le tecniche di monitoraggio dei tuoi dati quando navighi online;

che elude le tecniche di monitoraggio dei tuoi dati quando navighi online; Ad-Blocker che nasconde annunci pubblicitari, banner e pop-up in app e siti web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.