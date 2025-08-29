Naviga sicuro ovunque: ExpressVPN con sconti fino al 73%

ExpressVPN si distingue con un’offerta che unisce convenienza, sicurezza avanzata e vantaggi extra. L’attuale promozione speciale propone un pacchetto da 2 anni + 4 mesi gratis, con prezzi a partire da 3,49 $ al mese, garantendo fino al 73% di risparmio rispetto al listino.
Perchè una VPN
Una VPN non solo protegge la tua connessione impedendo intercettazioni di dati sensibili, ma ti permette anche di accedere a contenuti geo-bloccati quando viaggi, navigare in sicurezza su Wi-Fi pubblici, ridurre ping e attacchi durante il gaming, confrontare prezzi di voli e hotel da diverse regioni e lavorare in smart working senza rischi. Con ExpressVPN hai tutto questo su più dispositivi contemporaneamente, con prestazioni elevate e la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.
Tre piani su misura
Scegliendo il piano biennale ExpressVPN propone un’offerta speciale con 4 mesi gratis e uno sconto del 73%.
Oltre ai piani biennali sono disponibili piani mensili e annuali con soluzioni per ogni esigenza:
- Base: 10 connessioni simultanee.
- Pro: 14 connessioni, include anche il gestore di password, 5 giorni di eSIM illimitata e sconto del 75% su Aircove (il router Wi-Fi 6 sviluppato da ExpressVPN con la VPN già integrata)
-
Avanzato: 12 connessioni, protezione avanzata con blocco tracker e siti dannosi, 3 giorni di eSIM illimitata, sconto del 50% su Aircove.
Tutti i piani includono rimborso garantito entro 30 giorni, il protocollo Lightway proprietario per connessioni più veloci e sicure e la protezione post-quantum, progettata per resistere anche alle future sfide della crittografia.
Vantaggi extra: eSIM e Aircove
Una delle novità più interessanti è l’integrazione con i servizi eSIM illimitati di holiday.com, utili per chi viaggia e vuole mantenere la connessione anche all’estero senza costi di roaming. Inoltre, chi sottoscrive un piano ottiene fino al 75% di sconto su Aircove, il router Wi-Fi 6 con VPN integrata che protegge l’intera rete domestica.
Sicurezza e libertà online
Con server in oltre 105 Paesi, ExpressVPN garantisce accesso a contenuti globali senza restrizioni geografiche, protezione contro malware, pubblicità invasive e furti di dati. Il servizio è compatibile con tutti i principali dispositivi: PC, Mac, smartphone, Smart TV, Fire Stick, router e perfino estensioni per browser.
Per conoscere l’offerta completa di ExpressVPN clicca qui.