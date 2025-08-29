 Naviga sicuro ovunque: ExpressVPN con sconti fino al 73%
ExpressVPN offre 2 anni + 4 mesi gratis da 3,49 $/mese. Sicurezza avanzata, connessioni simultanee, eSIM illimitata, sconto Aircove e rimborso entro 30 giorni.
Sicurezza VPN
ExpressVPN si distingue con un’offerta che unisce convenienza, sicurezza avanzata e vantaggi extra. L’attuale promozione speciale propone un pacchetto da 2 anni + 4 mesi gratis, con prezzi a partire da 3,49 $ al mese, garantendo fino al 73% di risparmio rispetto al listino.

Scopri l’offerta di Express VPN

Perchè una VPN

Una VPN non solo protegge la tua connessione impedendo intercettazioni di dati sensibili, ma ti permette anche di accedere a contenuti geo-bloccati quando viaggi, navigare in sicurezza su Wi-Fi pubblici, ridurre ping e attacchi durante il gaming, confrontare prezzi di voli e hotel da diverse regioni e lavorare in smart working senza rischi. Con ExpressVPN hai tutto questo su più dispositivi contemporaneamente, con prestazioni elevate e la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Tre piani su misura

Scegliendo il piano biennale ExpressVPN propone un’offerta speciale con 4 mesi gratis e uno sconto del 73%.

Oltre ai piani biennali sono disponibili piani mensili e annuali con soluzioni per ogni esigenza:

  • Base: 10 connessioni simultanee.
  • Pro: 14 connessioni, include anche il gestore di password, 5 giorni di eSIM illimitata e sconto del 75% su Aircove (il router Wi-Fi 6 sviluppato da ExpressVPN con la VPN già integrata)

  • Avanzato: 12 connessioni, protezione avanzata con blocco tracker e siti dannosi, 3 giorni di eSIM illimitata, sconto del 50% su Aircove.

Tutti i piani includono rimborso garantito entro 30 giorni, il protocollo Lightway proprietario per connessioni più veloci e sicure e la protezione post-quantum, progettata per resistere anche alle future sfide della crittografia.

Vantaggi extra: eSIM e Aircove

Una delle novità più interessanti è l’integrazione con i servizi eSIM illimitati di holiday.com, utili per chi viaggia e vuole mantenere la connessione anche all’estero senza costi di roaming. Inoltre, chi sottoscrive un piano ottiene fino al 75% di sconto su Aircove, il router Wi-Fi 6 con VPN integrata che protegge l’intera rete domestica.

Sicurezza e libertà online

Con server in oltre 105 Paesi, ExpressVPN garantisce accesso a contenuti globali senza restrizioni geografiche, protezione contro malware, pubblicità invasive e furti di dati. Il servizio è compatibile con tutti i principali dispositivi: PC, Mac, smartphone, Smart TV, Fire Stick, router e perfino estensioni per browser.

Per conoscere l’offerta completa di ExpressVPN clicca qui.

Pubblicato il 29 ago 2025

29 ago 2025
