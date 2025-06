Naviga sicuro in vacanza: offerta VPN col nostro codice esclusivo

Sei in partenza per le vacanze? Insieme a costume, crema protettiva e caricabatterie, non dimenticare la VPN. Ti accadrà di collegarti alle reti Wi-Fi pubbliche di alberghi, aeroporti o ristoranti, molto comode per risparmiare traffico dati, ma non sempre sicure. La soluzione è NordVPN: approfitta dell’offerta a -72% sui piani di abbonamento biennali, include 10 GB dati con la eSIM di Saily, la combinazione perfetta per viaggiare. In più, ti offriamo il nostro codice esclusivo BLAZE5 per un risparmio extra del 5%.

È il momento giusto per scegliere NordVPN

Anche dall’estero potrai sempre navigare con un indirizzo IP a tua scelta, nascondendo quello reale, per evitare blocchi geografici nell’accesso ai contenuti, aggirare le censure e garantirti il totale rispetto della privacy. La crittografia avanzata tutela inoltre la privacy e le informazioni personali, incluse quelle dei metodi di pagamento. Si tratta di una Virtual Private Network globale composta da oltre 7.900 server distribuiti in 164 paesi del mondo.

Con NordVPN puoi connettere fino a 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni in termini di traffico o velocità, una soluzione perfetta persino per lo streaming e il gaming. Più che una semplice VPN è una vera e propria soluzione all-in-one dedicata alla cybersecurity, che comprende uno strumento per la ricerca dei malware nei download, gli avvisi immediati in caso di violazione delle credenziali, lo stop ai tracker e alle pubblicità e molto altro ancora.

Come anticipato in apertura, devi solo inserire il nostro codice esclusivo BLAZE5 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, per sbloccare uno sconto extra del 5%. Si somma a quello standard del 72% e e ai 10 GB gratis per la eSIM di Saily. È applicato a tutti i piani con l’abbonamento biennale ovvero Base, Plus e Ultimate: scegli quello più adatto a te, in base alle tue esigenze.