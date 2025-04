Naviga veloce e risparmia: l'offerta Iliad Fibra è un’occasione da non perdere

Se sei alla ricerca di un’offerta per la fibra ottica di casa che sia conveniente ma anche in grado di garantirti un servizio ultraveloce, la soluzione è Iliad. Con soli 21,99€ al mese (per tutti coloro che hanno un’utenza mobile attiva) attivi la connessione FTTH 100% fibra e navighi alla massima velocità grazie al router Iliadbox che sfrutta le potenzialità del Wi-Fi 7. Verifica ora la copertura e attiva l’offerta.

Download fino a 5 Gbit/s grazie all’Iliadbox con Wi-Fi 7 integrato

Il vero punto di forza dell’offerta Iliad è la tecnologia FTTH (Fiber To The Home) che garantisce velocità fino a 5 Gbit/s complessivi. A oggi solamente Iliad utilizza il Wi-Fi 7, lo standard tecnologico più recente e migliore, per una tecnologia che ti permette di guardare contenuti in streaming in 4K senza buffering, partecipare a videoconferenze in alta definizione senza interruzioni e scaricare file di grandi dimensioni in pochi secondi. Con Iliad anche quando sono connessi più dispositivi simultaneamente (smartphone, PC, Smart TV e console), la qualità del segnale è sempre impeccabile.

Oltre alla dimensione tecnologica l’offerta di Iliad si caratterizza per diversi vantaggi economici. Da una parte il prezzo: gli utenti che hanno una SIM Iliad attiva sul proprio smartphone possono risparmiare 48€ l’anno pagando solamente 21,99€ al mese. Un prezzo fisso che non andrà incontro a rimodulazioni o cambiamenti nel corso del tempo. Inoltre incluso nell’offerta c’è sia il router Iliadbox con il Wi-Fi 7 integrato che le chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e verso quelli di più di 60 Paesi.

Grazie all’app Iliadbox connect è poi possibile configurare al meglio la connessione per ottimizzare il segnale e sfruttare tutta la potenza, la velocità e la qualità della connessione in fibra ottica più veloce d’Italia. Verifica la copertura e approfitta dell’offerta Iliad Fibra per avere in casa tua una connessione eccellente sia per il lavoro che lo studio e il tempo libero.