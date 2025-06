Navigare sicuri con 1,99€ al mese: ecco come Surfshark Antivirus ti protegge

Internet può sembrare un parco giochi, ma è più simile a una giungla: tra virus, malware e trappole digitali, basta un clic sbagliato per finire nei guai.

La buona notizia? Surfshark Antivirus è in offerta a partire da 1,99€ al mese, con protezione completa su più dispositivi e 30 giorni di rimborso garantito. Un’occasione per chi cerca sicurezza, semplicità e un prezzo accessibile.

Perché Surfshark Antivirus è l’alleato ideale della tua vita digitale

Surfshark Antivirus fa parte del pacchetto Surfshark One, un bundle all-in-one pensato per chi vuole difendere la propria privacy e sicurezza online senza complicazioni. Oltre all’antivirus, infatti, include anche una VPN, un sistema di protezione dell’identità e strumenti intelligenti per tenere tutto sotto controllo. Il risultato? Navigazione fluida e protetta, anche se sei lontano da casa o poco esperto di tecnologia.

Con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 5 dispositivi (Windows, macOS e Android) con funzionalità che vanno ben oltre il classico antivirus:

Scansioni automatiche e personalizzabili per trovare minacce quando preferisci;

per trovare minacce quando preferisci; Protezione webcam contro accessi indesiderati;

contro accessi indesiderati; Cloud Protect per monitorare i file salvati online;

per monitorare i file salvati online; Aggiornamenti ogni 3 ore , sempre attivo e sempre al passo;

, sempre attivo e sempre al passo; Interfaccia semplice, leggera e veloce, pensata per chi non vuole complicarsi la vita.

L’offerta a 1,99€ al mese è ideale per studenti, freelance, famiglie e chiunque voglia sentirsi al sicuro online senza spendere una fortuna. Il prezzo è eccezionalmente ribassato grazie ad uno sconto dell’87%. E in più, nell’abbonamento, sono inclusi 3 mesi extra gratis. Puoi provarlo oggi stesso e, se non fa per te, annullare tutto entro 30 giorni senza costi né scocciature.

Una protezione completa, al prezzo di poco più di un caffè: vai sul sito di Surfshark e inizia a proteggerti ora.