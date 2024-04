NBA, Kings-Warriors: come vederla in diretta streaming

Nella notte italiana compresa tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile Kings e Warriors si affronteranno nella seconda partita dei play-in NBA dopo Pelicans-Lakers. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW con il pass Sport.

La vincente della sfida di stanotte tra Sacramento e Golden State affronterà la perdente tra Pelicans e Lakers, per guadagnarsi l’accesso ai play-off come ottava classificata. I favori del pronostico sono per i Warriors, ma i padroni di casa venderanno cara la pelle prima di arrendersi.

Come vedere Kings-Warriors in diretta streaming (NBA)

Per vedere l’incontro dei play-in NBA tra Kings e Warriors in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW. Negli ultimi giorni è in promozione a 9,99 euro al mese per dodici mesi, invece di 14,99 euro.

Il pass Sport offre la visione non solo dell’NBA, ma anche dei principali incontri di Eurolega, venendo così incontro a tutte le esigenze degli appassionati di pallacanestro. In più, la visione è estesa a tutto lo sport di Sky, live e on-demand.

Per tante persone Sacramento Kings-Golden State Warriors sarà una sorta di déjà-vu, dopo la spettacolare sfida tra le due compagini al primo turno dei play-off 2023, vinta dai Dubs in gara-7 grazie ai 50 punti di un mostruoso Curry. La franchigia di San Francisco si augura di ripetere il successo dello scorso anno, così da inseguire l’accesso alla post-season da ottava forza a Ovest, ma i padroni di casa (che hanno chiuso la regular season con un record di 46 vittorie e 36 sconfitte) non vorranno di certo dare una nuova delusione ai propri tifosi, meditando una rivincita in grande stile.

A noi non resta che ricordarvi l’appuntamento con l’incontro tra Kings e Warriors, con l’inizio della gara fissato per le 4:00 del mattino (ora italiana) di mercoledì 17 aprile. Diretta tv su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW.