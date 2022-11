NBA, tutte le partite in streaming gratis: ecco come

Tutte le 15 partite del prossimo turno NBA saranno trasmesse in streaming gratis. Non era mai successo, si tratta di una prima assoluta. Per vederle in diretta, senza alcun abbonamento, non bisogna far altro che scaricare e installare l’applicazione ufficiale del campionato, sviluppata in collaborazione con Microsoft. Vediamo tutti i dettagli.

Le partite NBA in streaming gratis: la prima volta

La conferma è giunta oggi dagli account social del torneo, con un post che di certo farà piacere agli appassionati del basket statunitense. Tutte le 30 squadre scenderanno in campo nella giornata di lunedì 7 novembre (quando in Italia sarà già martedì 8 novembre).

Every team. Every game. All for FREE. All 30 NBA teams will be in action with 15 games on Monday (11/7) available for free on the new NBA App, with matchups tipping off 15 minutes apart! Download the NBA App: https://t.co/u5Rhjxh4Hj pic.twitter.com/JldiAY33xP — NBA (@NBA) November 3, 2022

Ad anticipare l’annuncio ufficiale, nella giornata di ieri, un post condiviso su Twitter da Shams Charania, giornalista statunitense che scrive per The Athletic e Stadium, considerato uno degli insider più affidabili per quanto riguarda le anticipazioni riguardanti il campionato.

Prima volta in assoluto: tutte le 15 partite di NBA giocate lunedì saranno disponibili per la visione gratuita sulla nuova applicazione NBA. Tutte le 30 squadre scenderanno in campo il 7 novembre, prima di avere il martedì libero, così da incoraggiare il voto nel giorno delle elezioni.

Il download dell’app e il calendario delle partite

Per scaricare l’applicazione è sufficiente selezionare la versione giusta: Android, iOS, Amazon Appstore o Roku. Questi gli incontri in programma: tra parentesi l’orario di ognuno, ricordiamo che in Italia sarà la notte di martedì 8 novembre.

Washington Wizards-Charlotte Hornets (00:00);

Huston Rockets-Orlando Magic (00:15);

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons (00:30);

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers (00:45);

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers (01:00);

Milwaukee Bucks-Atalnta Hawks (01:15);

Portland Trail Blazers-Miami Heat (01:30);

Toronto Raptors-Chicago Bulls (01:45);

Boston Celtics-Memphis Grizzlies (02:00);

New York Knicks-Minnesota Timberwolves (02:15);

Denver Nuggets-San Antonio Spurs (02:30);

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks (02:45);

Sacramento Kings-Golden State Warriors (03:00);

Los Angeles Lakers-Utah Jazz (03:15);

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers (03:30).

Per essere certi di non incontrare blocchi geografici o territoriali nell’accesso allo streaming è possibile affidarsi a una VPN. Quella di NordVPN è compatibile anche con i dispositivi mobile e, in vista del Black Friday, è proposta con il 63% di sconto sul prezzo di listino.

