Neanche 50€ per gli CMF Buds Pro 2: auricolari che fanno sognare

CMF Buds Pro 2: un paio di auricolari Bluetooth firmati Nothing con sistema senza eguali. A questo prezzo è difficile trovare qualcosa di meglio e con il fatto che si abbinano sia ad Android che iOS, beh, sono già unici. Infatti hanno diverse caratteristiche che fanno rimanere a bocca aperta quindi, se stavi cercando delle wearable, non farteli scappare. Collegati e acquistali su Amazon dove con 49€ diventano tuoi. Tutto merito dello sconto del 17% sul prezzo di listino. In più puoi scegliere tra 4 colorazioni diverse, cosa aspetti?

CMF Buds Pro 2, gli auricolari Bluetooth firmati Nothing

Con questa nuova linea di prodotti, Nothing dimostra che sa fare il suo lavoro in modo eccellente. Ottime prestazioni a prezzi contenuti così da garantire a chiunque degli accessori di prima qualità senza subire un salasso. Le CMF Buds Pro 2 sono wearable che fin dal primo sguardo si distinguono dalla massa.

La loro custodia di ricarica è squadrata e sottile e dotata, oltretutto, di un sistema smart dial per personalizzare in modo rapido e istantaneo il suono. Con un design in ear e punte in silicone, gli auricolari si adattano alle tue orecchie, rimangono stabili e sono leggere e comode. In questo modo puoi indossarle per ore e ore senza problemi. In fin dei conti anche la batteria ti strizza l’occhio con un’autonomia complessiva di 43 ore e di 7 ore una volta indossate.

Sono diverse le caratteristiche su cui potrei focalizzarmi. Doppio driver da 11 e 6mm per suono HiFi, certificazione Hi-RES per suono superbo e compatibilità con il LDAC per streaming senza precedenti. Il suono è immersivo e reso unico dall’audio spaziale per godere di ogni nota nei tuoi brani preferiti. Non sono da meno i microfoni integrati che sono 6 e in HD. Uniti alla cancellazione attiva del rumore ibrida, non rinunci a un singolo dettaglio.

Non ti resta che scoprirli nel dettaglio. Se sei interessato acquistali su Amazon a soli 49€. Le CMF Buds Pro 2 by Nothing sono wearable che lasciano col fiato sospeso.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.