Neanche 90€ per questo monitor LG 27" IPS con risoluzione FHD@100Hz

Spesa minima ma resa massima sulla tua scrivania. Il monitor 27″ di LG è da acquistare al volo se stai cercando un nuovo schermo su cui passare le giornate lavorative o di svago. Questo modello, nello specifico, costa pochissimo ma nella sua fascia di prezzo è un re. Per tale motivo approfitta del balck friday 2025 su Amazon per comprarlo con il 17% di sconto. Lometti in carrello a solo 89,99 euro prima che vada sold out.

Per un utilizzo quotidiano o lavorativo senza alcuna grossa esigenza, il monitor 27″ di LG è un gioiellino. Si presenta al meglio anche in termini estetici con bordi sottili, piede che lo mantiene stabile e, allo stesso tempo, occupa pochissimo spazio sul tuo piano di lavoro. Insomma, ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue richieste tra cui un prezzo che fa scintille. Grazie alle porte HDMI, AUX e altre disponibili sul pannello posteriore, la connettività è avanzata e lo colleghi ai tuoi dispositivi nel giro di un secondo. Altra caratteristica da non sottovalutare? Ha uno speaker integrato potente e dell’audio profondo.

Detto questo, il pannello ha un’ampiezza di 27 pollici ed è di tipo IPS, un valore aggiunto. Con una risoluzione de 1920x1080p, ogni dettaglio salta all’occhio. Se non sei del settore, stiamo parlando di un Full HD con colori vividi e realistici per garantirti un’esperienza al top sul web così come con contenuti multimediali. Anche se non nasce come un monitor gaming, nel caso ti piacesse occasionalmente giocare a qualche titolo i suoi 100Hz lo rendono competitivo. Tra le altre peculiarità ci sono:

schermo antiriflesso;

Reader mode;

Flicker Safe;

base regolabile sia in altezza che in inclinazione.

Compralo subito a soli 89,99 euro su Amazon con lo sconto del 17%. Il monitor 27″ di LG è da acquistare al Black Friday 2025 e da utilizzare tutti i giorni senza alcun problema.