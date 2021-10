Nebulizzatore aerosol Omron: il prezzo è tutta salute

Ai primi accenni di freddo e pioggia, al primo colpo di tosse, al primo fazzoletto usato, ecco che la stagione autunnale bussa alle porte della nostra salute. Omron, marchio che si sta mettendo sempre più in luce per le proprie soluzioni smart nell'assistenza sanitaria di ogni giorno, mette in campo un importante sconto per quanti sanno quanto utile potrà essere un nebulizzatore per la famiglia nei mesi a venire. Per approfittarne serve soltanto velocità: metti nel carrello il nebulizzatore Omron X105 prima che l'offerta scada e per 55,99 euro (grazie allo sconto del 25%) lo avrai a casa nel giro ci poche ore.

Aerosol a prezzo top

Omron ha sviluppato un'ampia serie di strumenti per la salute che vanno dai misuratori di pressione ai termometri, ma senza tralasciare i nebulizzatori. Con il modello X105 il brand risponde a medesimi principi con un design essenziale ed una gestione intelligente del processo di erogazione. Tra le peculiarità del modello, Omron sottolinea in particolare la “Advanced Valve Technology2 (AVT), che “impedisce al farmaco di disperdersi durante l'inalazione e l'espirazione“: chi è abituato alle sedute di aerosol sa quanto importante sia questo aspetto per il “trattamento delle malattie respiratorie acute o croniche per te e la tua famiglia“.

Particolarmente importante anche un altro aspetto: la facilità della pulizia. In questo il design funzionale è essenziale per la facilità di montaggio, smontaggio e raggiungimento di ogni angolo per rimuovere ogni residuo in vista dell'utilizzo successivo. La confezione contiene boccaglio, mascherina e mascherina pediatrica, permettendo così una gestione ottimale dell'erogazione anche sul volto minuto dei bambini. Disponibili nella confezione anche 5 filtri dell'aria per un lungo utilizzo senza alcuna spesa ulteriore.

55,99 euro è un vero toccasana, perché consente di mettere mano ad un aerosol ideale per tutta la famiglia, con funzionalità avanzate rispetto ai modelli tradizionali, ma con un 25% di sconto per chi saprà approfittarne immediatamente.