Need for Speed Heat per PS4: IMPOSSIBILE resistergli (-36%)

Need for Speed Heat per PlayStation 4 è il gioco che ti mette al volante di auto potenti e ti catapulta in un mondo di corse clandestine. Qui le luci della città si riflettono sull'asfalto bollente mentre ti prepari per un'altra notte di adrenalina pura nelle strade di Palm City.

Need for Speed Heat per PS4

Durante il giorno, Palm City è il tuo campo di gioco personale. Partecipa allo Speedhunters Showdown e metti alla prova le tue abilità in gare ad alta velocità, derapate mozzafiato ed emozionanti eventi fuoristrada. È il momento perfetto per accumulare denaro e costruire la tua reputazione come il pilota più temerario della città.

Ma quando cala il sole, tutto cambia. La città si trasforma in un labirinto di luci al neon e scintillanti auto da corsa e le strade diventano il tuo campo di battaglia personale. Affronta sfide illegali, evadi la polizia e gareggia per la gloria mentre ti fai strada verso la cima della lista dei piloti più ricercati di Palm City.

Ovviamente tutto ciò non sarà facile. La polizia di Palm City è sulle tue tracce, determinata a fermarti a ogni costo. Affronta il tenente Mercer e la sua task force corrotta in un’epica lotta per il controllo delle strade, e dimostra di avere quello che serve per dominare il mondo delle corse clandestine.

Con una vasta gamma di opzioni di personalizzazione per le tue auto e un'azione senza sosta che ti terrà incollato allo schermo, Need for Speed Heat è il gioco che ti farà battere il cuore più forte che mai. Corri di giorno, rischia tutto di notte e preparati per un'esperienza di gioco che ti lascerà senza fiato.