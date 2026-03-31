Il synth anni '80 che avvia giochi NES esiste davvero (video)

Di progetti amatoriali che rendono omaggio alla musica di tempi andati e al retrogaming ce ne sono tanti (qualcuno direbbe troppi), ma quello che ha portato alla realizzazione di NES-SY2.0 merita una segnalazione. È unico nel suo genere: un sintetizzatore chiptune in grado di riprodurre sonorità 8-bit con design ispirato a quello della prima console Nintendo che, all’occorrenza, può anche eseguirne i giochi su cartuccia. Meglio tenere a freno l’ambizione di metterci mano, non è in vendita e non lo sarà mai.

NES-SY2.0: metà synth e metà console 8-bit

Lo ha creato lo svedese Love Hultén, non nuovo a opere simili come vedremo più avanti, mostrandolo con un video caricato su YouTube a tratti ipnotico. Si apre rivelando la tastiera e tutti i controller tipici di un synth, ha uno schermo monocromatico con un visualizzatore della forma d’onda (una sorta di oscilloscopio) che risponde in tempo reale a quanto riprodotto e supporta i loop. L’ultima parte del filmato riavvolge il nastro fino al 1988, sfruttando il display e le porte dei joypad per lanciare Mega Man 2.

Componente chiave di NES-SY2.0 è il NES Poly (Poly Chiptune Synthesizer) che emula il sound tipico del chip audio in dotazione al Nintendo Entertainment System con supporto al controllo tramite protocollo MIDI. La tastiera è invece una Arturia KeyStep mk2 modificata ad hoc nell’aspetto. Un esercizio di stile ben riuscito, non c’è che dire.

Come anticipato, non è il primo progetto di questo tipo ideato da Love Hultén. Agli amanti del genere consigliamo di dare uno sguardo al suo canale YouTube che include, tra le altre cose, un filmato (qui sotto) dedicato a una chitarra ispirata sempre al NES.

Nessuna di queste creazioni è ovviamente destinata alla vendita. La soddisfazione non sarà la stessa, ma un software come SNES Tracker (su GitHub) può placare l’appetito di chi improvvisamente voglia creare musica chiptune, a patto di accettare che la generazione di console presa come riferimento sia la successiva.